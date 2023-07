König Charles III. wird in Schottland gekrönt – und Kate recycelt ein altes Outfit

Zwei Monate nach der opulenten Krönung von König Charles III. in der Londoner Westminster Abbey gibt es nun eine zweite, kleinere Zeremonie in Schottland. Charles und seine Frau Camilla sind bereits seit mehreren Tagen im Land, um dort die sogenannte "Holyrood Week" zu begehen, die jedes Jahr Anfang Juli abgehalten wird. Im Laufe der Woche finden mehrere Feierlichkeiten statt wie etwa eine Gartenparty im Park von Holyrood House. Der Palast ist die offizielle Residenz des Monarchen in der schottischen Hauptstadt Edinburgh.

Zur schottischen Krönung von Charles wird es zunächst eine Prozession vom Edinburgh Castle in Richtung St. Giles Kathedrale geben. In der Kathedrale wird dann ein Dankgottesdienst abgehalten. Dabei werden Charles die schottischen Kronjuwelen – die "Honors of Scotland" – präsentiert: die Krone von Schottland, das Schwert des Staates und ein Zepter. Anders als bei der Krönung in London wird Charles die Krone aber nicht auf den Kopf gesetzt. Nach dem Gottesdienst soll es 21 königliche Salutschüsse geben und über Holyrood House werden Flugzeuge der Royal Air Force fliegen.