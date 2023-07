König Charles in Wut – Prinz William soll ihn aus seinem Cottage rausschmeißen

Anwesen in Wales

Anwesen in Wales König Charles in Wut – Prinz William soll ihn aus seinem Cottage rausschmeißen

von Christina Klein Jahrzehnte lang war König Charles III. der Prinz von Wales und wartete geduldig auf den Thron. Natürlich brachte dieser Titel auch eine Bleibe in Wales mit sich – nun sitzt er auf dem Thron und Prinz William soll ihn aus dem Anwesen rausschmeißen.

Seit dem letzten Herbst und dem Tod von Queen Elizabeth II. ist Charles König. Seinen lange getragenen Titel des Prinz of Wales übernahm der Thronfolger Prinz William und mit ihm auch ein Cottages in der dazugehörigen Gegend.

Das Llwynywermod-Cottage, welches idyllisch am Rande des Brecon-Beacon-Nationalparks liegt, diente dem König als Rückzugsort. Er trauerte hier um seinen verstorbenen Vater Prinz Philip und jeden Sommer genoss er ein bis zwei Wochen in dem friedlichen Örtchen. Damit soll nun Schluss sein.

Das Llwynywermod-Cottage in Llandovery, Wales. © ANWAR HUSSEIN COLLECTION/SIPA/1007011110

Der neue Prinz of Wales, William, soll seinen Vater gebeten haben, das Haus zu räumen. Das Haus soll künftig nicht mehr als royales Domizil dienen, sondern soll als Ferienwohnung vermietet werden. Der Plan des 41-Jährigen sieht vor, mit diesem Schritt die Gegend touristisch zu stärken, denn viele Royal-Fans möchten gerne mal eine Nacht schlafen wie die königlichen Vorbilder. Nicht aber in König Charles III. Bett – er soll von seinem Sohn gebeten worden sein, seine Möbel abholen zu lassen.

Künftig will Prinz William von König Charles Miete haben

Wenn der König von England, dessen Pachtvertrag des Llwynywermod-Cottages aufgelöst wurde, künftig dort urlauben will, hat er Miete zu zahlen, wie jeder andere Gast auch. Laut der "Mail on Sunday" soll die Räumung des Hauses den König verärgert haben.

Charles selbst hatte das kleine Cottage 2007 für 1,2 Millionen Pfund gekauft, nachdem er lange gesucht hatte. Danach ließ er es für seine Bedürfnisse umbauen und renovieren. Der umweltfreundliche Charles ließ im Garten Gemüse anpflanzen, heizte mit einem Hackschnitzelkessel und sammelte in Regentonnen das Regenwasser zum Bewässern des Gartens.

Bisher zahlte König Charles III. den Unterhalt für das weiße Cottage in Wales, künftig soll das Haus mit drei Schlafzimmern, in dessen Garten man grillen kann, für rund 2700 Euro pro Woche vermietet werden. Ab September soll es losgehen. Drei naheliegende, ebenfalls zum Herzogtum gehörende Grundstücke sind bereits in der Vermietung.

Quellen: Daily Mail, Independent