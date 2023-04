von Laura Schäfer König Charles hat zur Krönung im Familienalbum gekramt – und ein Bild mit Prinz Harry und Herzogin Meghan hervorgeholt. Das Peinliche: Der Monarch hat schlicht keins, wo alle seine Enkel drauf sind!

Achja, er hat mal wieder einen Olivenzweig in Richtung seines verdrehten Sohnes und dessen nichtsnutziger Frau ausgestreckt. So bewertete die britische Klatschpresse das Familienbild der Windsors anlässlich König Charles' bevorstehender Krönung am 6. Mai in London. Tatsächlich ist das Foto bereits 2018 entstanden und zeigt das heutige Königspaar mit Prinz William, Prinzessin Kate und deren drei Kindern sowie Prinz Harry und Herzogin Meghan. Im Garten von Clarence House, dem Wohnort von Charles und Camilla, hatten sich die Royals zusammengefunden, um ein schönes Bild zum 70. Geburtstag des Familienoberhaupts anfertigen zu lassen. Hat auch gut geklappt. Was damals niemand wusste: Hinter den Kulissen kriselte es bereits. Schlimmer ist, dass fast fünf Jahre später genau dieses Bild hergenommen wird, um es ins offizielle Souvenir-Programmheft zur Krönung zu drucken.

Die einzigen Gründe: Besonders glückliche Aufnahmen der drei Paare gibt es seither so gut wie keine mehr – und erst recht keins von Charles mit allen Enkeln. Eine Schande.

Nachdem sich Prinz Harry und Herzogin Meghan Anfang 2020 dafür entschieden haben, von ihren Rollen als arbeitende Royals zurückzutreten und schließlich das Königshaus verlassen mussten, gab es nur noch wenige Aufeinandertreffen mit der royalen Verwandtschaft. Das Herzogpaar von Sussex zog zunächst nach Kanada und später nach Montecito in Kalifornien. Dort kam auch am 4. Juni 2021 Prinzessin Lilibet auf die Welt. Queen Elizabeth II. lernte ihre jüngste Urenkelin noch kennen, ein offizielles Bild soll verhindert worden sein – von Charles.

Offensichtlich gibt es auch kein gemeinsames Bild von Charles und seinen fünf Enkeln, sonst würde er es vermutlich gerade in diesen Tagen veröffentlichen und keins, das lange vor der Geburt von Archie und Lilibet aufgenommen wurde.

König Charles kann Tradition von Familienfotos mit allen Enkeln nicht fortführen

Die Tradition von Monarchen mit Enkeln und Urenkeln ist alt. Sich mit dem Nachwuchs zu zeigen, sollte schon immer das Gefühl von Sicherheit vermitteln. Politiker kommen und gehen – die königliche Dynastie bleibt unverrückbar bestehen. Sie ist der Fels in der Brandung und ein Fixpunkt, auf den sich die Untertanen stützen und verlassen können. Bilder von Queen Elizabeth II. mit ihren Enkeln und Urenkeln gab es spätestens zu Thronjubiläen und runden Geburtstagen. Auf ihnen zeigte sich die Königin oft genug nicht nur mit den Nachkommen ihres ältesten Sohnes, sondern auch mit den Kindern und Enkeln von Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward.

So sehr Charles versucht, die medialen Stürme der vergangenen Monate zu ignorieren, so offenbart er doch immer wieder, was das Familienbild tatsächlich ist: eine Illusion.