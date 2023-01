von Catrin Bartenbach Zum heutigen 55. Geburtstag von König Felipe VI. von Spanien blickt stern-Kolumnistin Catrin Bartenbach zurück auf die fast neunjährige Regentschaft des Monarchen – frei von jeglichen Dramen und Skandalen.

Am heutigen Montag wird König Felipe VI. 55 Jahre alt. Was eigentlich ein Grund für ein großes, fröhliches Familienfest sein sollte, wird wohl gezwungenermaßen eine eher kleine, intime Feier werden. Denn in den vergangenen Jahren hat sich Felipe wegen verschiedener Skandale in seinem engsten Familienumfeld immer mehr auf seine Kernfamilie mit Ehefrau Letizia, den beiden Töchtern Leonor und Sofia sowie seiner Mutter, Ex-Königin Sofia, konzentriert.

Die von König Charles für sein britisches Reich angestrebte, verschlankte Monarchie ist in Spanien längst Realität, allerdings eher aus der Not geboren als aus einer langfristig geplanten Modernisierungsstrategie heraus.