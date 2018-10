König Willem-Alexander der Niederlande (51) und seine Ehefrau, Königin Máxima (47), sind zurzeit auf Staatsbesuch in London. Nach dem förmlichen Staatsbankett mit Queen Elizabeth II. (92) am gestrigen Dienstag besuchte das royale Paar am Mittwoch unter anderem das historische Kriegsschiff HMS Belfast, das heute als fester Bestandteil des Imperial War Museums auf der Themse in London verankert ist.

Was bei einer Sightseeing-Tour durch die Hauptstadt Großbritanniens natürlich nicht fehlen darf? Ein Blick auf die Tower Bridge. Gut gelaunt posierte das Königspaar an Deck der HMS Belfast vor dem berühmten Bauwerk für die Fotografen. Mit ihrem pinkfarbenen Kleid des Designers Óscar de la Renta hob sich Königin Máxima dabei deutlich von dem grauen Herbstwetter in London ab.