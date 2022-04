Hipp hipp hurra! König Willem-Alexander feiert am 27. April seinen Geburtstag und wie es sich für einen niederländischen Monarchen gehört, wird er mit dem Volk begangen. Es ist Tradition, dass das royale Geburtstagskind mit der Familie jedes Jahr in einen anderen Ort reist. Dort warten nicht nur Tausende Schaulustige am Straßenrand mit Blumen und Geschenken, sondern auch zahlreiche lokale Aussteller, Gastronomen und Stände mit Spielen. Daran beteiligen sich die Oranjes voller Elan und zur Freude der Beobachter. Am Ende des Rundgangs durch die Stadt betritt die Familie eine große Bühne. Königin Máxima stimmt ein Geburtstagslied für ihren Gatten an und alle singen mit.

© Patrick van Katwijk / gettyimages Kolumne Auf dem Königsweg König Willem-Alexander wird 55. Zu feiern gab es zuletzt jedoch für ihn wenig

Nachdem der Königstag 2020 aufgrund der Corona-Pandemie nicht in Maastricht stattfinden konnte, werden die Festivitäten in diesem Jahr dort nachgeholt. Die Freude, endlich wieder in den Massen eintauchen zu können, ist Willem-Alexander und Máxima sowie den restlichen Familienmitgliedern anzusehen. Das Augenmerk vieler Royal-Fans liegt neben dem Königspaar auch auf dessen Töchtern. Amalia, Alexia und Ariane sind vor den Augen der Öffentlichkeit zu schönen jungen Damen herangewachsen. Behutsam haben Máxima und Willem-Alexander die drei an ihre prominente Rolle herangeführt. Und heute bewegen sie sich sehr sicher, wenn alle Augen auf sie gerichtet sind. Ein großer Verdienst des Königs und Geburtstagskindes.