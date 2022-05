21. Mai

Königin Margrethe von Dänemark feiert ihr Thronjubiläum mit einer Achterbahnfahrt

Nicht nur in Großbritannien stehen in diesem Jahr Thronfeierlichkeiten an, sondern auch in Dänemark. Dort feierte Königin Margrethe am Wochenende ihr 50. Thronjubiläum – nach Queen Elizabeth II. ist sie die am zweitlängsten amtierende Monarchin Europas. Die 82-Jährige feierte ihr Jubiläum unter anderem im weltberühmten Freizeitpark Tivoli in Kopenhagen, wo sie von der jungen Tivoli-Garde empfangen wurde, die ein eigens komponiertes Stück für die Monarchin spielte. Doch damit nicht genug, anschließend ging es in eine der Achterbahnen des Parks. Gemeinsam mit Tivoli-Chefin Susanne Mørch Koch und anderen Gästen schoss die Monarchin mit viel Tempo durch die Kurven und hatte dabei sichtlich Spaß.

Mehr