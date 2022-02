Diese Angestellte hat Mut: Die langjährige Assistentin von Elizabeth II. spielte ihrer Königin einst einen fiesen Streich. Die Queen revanchierte sich umgehend.

Angela Kelly war einst die persönliche Assistentin der Queen und scheinbar auch der Hofnarr. 25 Jahre stand Kelly im Dienste ihrer Majestät und schrieb danach sogar, mit der Zustimmung der Queen, das Buch "The Other Side Of The Coin" über ihre Zeit am königlichen Hof. Auf den Seiten dieses Buches steht auch, wie sie Elizabeth II. einen Scherz spielte.

Auf ihrer royalen Reise nach Australien im Jahr 2006 wurde die Queen von ihrer persönlichen Assistentin und Stylistin, Angela Kelly, begleitet. Immer wieder bemerkte Kelly in Australien, dass das royale Familienoberhaupt unbedingt die Vogelart Jägerlieste zu Gesicht bekommen wollte. Diese Vogelart gehört zu den sogenannten Eisvögeln, diese sind nur in Australien, Tasmanien und Neuguinea beheimatet. Aber die Queen hatte einfach kein Glück, Down Under ließ sich kein Vogel dieser Art blicken.

Als die königliche Entourage, inklusive Angela Kelly, einen Ausflug zu einem australischen Markt machte, sah Kelly einen Stofftier-Vogel dieser Gattung und kaufte ihn. "Ich hatte etwas im Kopf, was der Queen gefallen könnte", schreibt sie. Kurzerhand nahm sie den Stoffvogel, setzte ihn in einen Käfig auf dem Balkon vor ihrem Zimmer und rief die Queen, um ihr zu berichten, was für einen "komischen, kleinen, grauen Vogel" sie dort draußen gesichtet hatte.

Elizabeth II. soll Humor haben

Elizabeth II. war entzückt von dem Anblick des Vogels und sagte direkt "Oh, das ist ein Jägerlieste". Als Kelly die Käfigtür öffnen wollte, wurde die Königliche Hoheit nervös: "Nein, mach das nicht, er wird davonfliegen", sagte sie. Daraufhin drehte sich Kelly um und bemühte sich ein neutrales Gesicht zu behalten, um der Queen zu berichten, dass der Vogel leider tot sei.

Kelly nahm den Vogel in die Hand, ging auf Elizabeth II. zu und schmunzelte: "Aprilscherz!". Das Echo kam sofort: "Sie sind entlassen", erwiderte die Queen und wandte sich zu Prinz Philip, um dem ihr Leid zu klagen: "Weißt du, was sie gerade mit mir gemacht hat? Angela hat mich veräppelt!" Zum Glück ist bekannt, dass Elizabeth II. durchaus einen Sinn für Humor hat und Kelly wurde aufgrund dieses Scherzes natürlich nicht gefeuert.

