Ein enger Freund von Königsgemahlin Camilla ist tot. Der britische Moderator Paul O'Grady, mit dem sie ihre Tierliebe teilte, verstarb mit 67 Jahren.

Die berühmte britische TV-Persönlichkeit Paul O'Grady ist im Alter von 67 Jahren verstorben, wie unter anderem "BBC News" vermeldet. Er sei "unerwartet aber friedlich" am vergangenen Dienstag gestorben, habe O'Gradys Ehemann Andre Portasio demnach in einem Statement mitgeteilt. Ein Mitglied des britischen Königshauses, das in diesen Stunden in Deutschland erwartet wird, dürfte diese Nachricht besonders schmerzen: Königsgemahlin Camilla, 75, verband eine innige Freundschaft mit dem Moderator und Komiker.

O'Grady hatte seine Karriere in den 90er Jahren als Dragqueen-Persönlichkeit Lily Savage begonnen. Später moderierte er unter anderem diverse Talk-Formate und widmete sich im TV auch einer großen Liebe – die Leidenschaft für Tiere, im Speziellen für Hunde, war Thema im Format "Paul O'Grady: For The Love of Dogs". Durch diese Passion habe er schließlich auch Camilla kennengelernt und sich mit ihr angefreundet, heißt es.

Umarmungen und Küsse von der Königsgemahlin Camilla

Die Königsgemahlin, die unter anderem Schirmherrin für eine Auffangstation für Hunde und Katzen ist, erschien auch schon als Gast in seiner Show und demonstrierte dort ihre enge Bindung zu ihrer Hündin Beth.

Noch im Dezember 2022 hatte O'Grady seine royale Freundin in den höchsten Tönen gelobt. Die "Daily Mail" zitierte ihn damals mit den Worten: "Camilla ist eine wirklich lustige Frau – mit ihr kann man großen Spaß haben, ohne das Gefühl zu verspüren, sich auf einer öffentlichen Veranstaltung zu befinden. Ich bekomme von ihr immer eine herzliche Umarmung und einen Kuss, was alle immer total schockiert."

Erst Anfang März musste Camilla von einem anderen geliebten Menschen Abschied nehmen. Ihr Schwager Simon Elliot, mit dem ihre Schwester Annabel, 74, über 50 Jahre lang verheiratet war, verstarb vor wenigen Wochen im Alter von 82 Jahren. Die Nachricht war unter anderem der "Daily Mail" durch ein Statement der Angehörigen des Verstorbenen bestätigt worden.

