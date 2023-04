Hoch soll er leben! König Willem-Alexander der Niederlande wird an diesem Donnerstag in Rotterdam gefeiert. Er zelebriert seinen 56. Geburtstag, sein 10. Thronjubiläum und den "Königstag". Wie jedes Jahr reist er an diesem speziellen Tag mit seinen Liebsten in einen Ort der Niederlande. 2023 ist die Wahl auf Rotterdam gefallen. Dort gibt's Musik, Tanz, Vorführungen, Spiele, Essen und Trinken in den Straßen. Die Königsfamilie mischt sich unter die Feiernden und unterhält sich, nimmt an so manchem Spiel persönlich teil. Zum Abschluss wird für den König ein Lied geträllert.

Dieses Straßenfest soll den Niederländern zeigen, wie bodenständig die Königsfamilie ist. Und das ist bitter nötig, denn in den vergangenen Jahren ist der helle Stern der sympathischen Oranjes etwas verblasst. Während der Corona-Pandemie reisten Willem-Alexander, Máxima und die drei gemeinsamen Töchter in ihrer private Luxus-Villa in Griechenland. Der Aufschrei war groß in der Bevölkerung und zahlreiche Kameras waren auf die Familie gerichtet, als sie wenige Stunden nach der Ankunft aufgrund des öffentlichen Drucks in die Niederlanden zurückkehren mussten. Fehlendes Fingerspitzengefühl und ein Hang zum Luxus wurde den Royals nachgesagt und die Beliebtheitswerte sinken seitdem immer weiter.

Doch daran möchte gerade in Rotterdam niemand denken. Fröhlich winken Willem-Alexander, Máxima, Kronprinzessin Amalia, Prinzessin Ariane, sein jüngerer Bruder, Prinz Constantjn, sowie dessen Frau, Prinzessin Laurentien, und entferntere Verwandte den Schaulustigen zu. Übersehen kann vor allem die royalen Damen niemand, denn Máxima und ihre Töchter haben sich in Schale geworfen und leuchten wie Textmarker. Die tolle Stimmung unter den Zuschauern tut ihr übriges – ein gelungener Tag für den König!