Kofi Annan (1938 - 2018) ist tot. Das hat seine Familie in einem Statement auf Twitter bestätigt. Der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen sei am Samstag "nach kurzer Krankheit" friedlich eingeschlafen. Annan wurde 80 Jahre alt. Die genaue Todesursache ist derzeit nicht bekannt.

Der Friedensnobelpreisträger sei in seinen letzten Tagen von seiner Familie umgeben gewesen, darunter seine Frau Nane und seine Kinder Kojo, Nina und Ama. "Er wird für immer in unseren Herzen bleiben", heißt es unter anderem in der Mitteilung, in der die Familie auch um Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit bittet. Termine für Trauerfeierlichkeiten sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden.