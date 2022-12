Sehen Sie im Video: Plötzlich berühmt – Kolumbiens "schönste Verkehrspolizistin" wird über Nacht zum Star.









Daniela Gaviria ist wohl die berühmteste Verkehrspolizistin in ihrem Heimatland Kolumbien. Und das dank guter Gene und TikTok. Ein Video von ihr ging viral und Gaviria wurde über Nacht berühmt. Daniela Gaviria ist wohl die berühmteste Verkehrspolizistin in ihrem Heimatland Kolumbien. Und das dank guter Gene und TikTok. Dort hat ein User ein Video von ihr hochgeladen, das die Polizistin bei einem Kontrollgang zeigt. Das Video ging viral und Gaviria wurde über Nacht berühmt. Jetzt eilt ihr nicht nur der Ruf als schönste Verkehrspolizistin voraus, wenn Daniela mit ihrer Uniform auf die Straßen geht, versuchen etliche Fans ein Foto mit ihr zu ergattern. Neben ihrer Karriere als Polizistin ist die hübsche Kolumbianerin auch selbst auf Social-Media vertreten. Ihre Follower-Zahlen gehen aktuell steil in die Höhe.

Mehr