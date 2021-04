Prominente Schauspielerinnen und Schauspieler verhöhnen die staatlichen Corona-Maßnahmen auf sarkastische Weise – und verbeugen sich so vor Querdenkern und Verschwörungstheoretikern. Es macht fassungslos.

Sie scheinen von allen guten Geistern verlassen zu sein. Da sitzt Jan Josef Liefers in einem Video und betreibt Medienschelte: Alarmismus! Unkritische Haltung zu den Maßnahmen der Regierenden! All das wirft er in triefend sarkastischem Ton "allen Medien unseres Landes" vor. Ein Wunder, dass er nicht noch "Lügenpresse" zischt.

Liest der Mann keine Zeitschriften? Sieht der Mann kein fern oder schaut mal online in "alle Medien unseres Landes", die seit Monaten kritisch über die Pandemie-Bekämpfung und Fehler der Politik berichten, aber gleichzeitig medizinische Tatsachen nicht ignorieren?

Und es kommt noch dicker: Die "beratenden Experten unserer Regierung" würden sich mit akademischen Titeln und Nobelpreisen "tarnen". Das ist die vergiftete Sprache von Verschwörungstheoretikern, die von geheimen Netzwerken schwafeln, wenn ihnen die Argumente ausgehen.

Was ist nur in all diese Künstler gefahren?

Was ist los mit diesem beliebten Schauspieler? Was ist los mit Wotan Wilke Möhring, Volker Bruch, Inka Friedrich, Nicholas Ofczarek, Ulrike Folkerts, Felix Klare, Meret Becker, Trystan Pütter, Kostja Ullmann, Hanns Zischler, Nadja Uhl oder Martin Brambach, die allesamt "kritische" oder "sarkastische" Videos unter dem Hashtag "allesdichtmachen" gepostet haben?

Wissen sie nicht, was sie da anrichten? Dass sie hier nicht argumentationsstark kritisieren, sondern lediglich auf üble Weise Stimmung machen und Verschwörungstheorien in die Mitte der Gesellschaft zerren? Was denkt sich Richy Müller, wenn er verharmlosend in zwei Plastiktüten atmet, um offenbar übertriebene Vorsicht zu geißeln?

Und dann der große Ulrich Tukur: Er beginnt mit schönen Zitaten über den Tod und schlägt dann vor, alles dicht zu machen bis, wir alle tot sind. Was soll das, Herr Tukur? Wem nützt das? Wer soll daraus, bitte was lernen? Und was fordern Sie?

Schon gibt es Beifall von der AfD

Der Tenor der Videos: Uns wird Angst gemacht. Die Meinungsfreiheit wird unterdrückt. Wir leben in einem Obrigkeitsstaat. Hysterie wird verbreitet. Wir testen zu viel. Man sperrt uns ein. Wir sind unmündig. Und schon brandet er auf: der Beifall von der falschen Seite. Wenn es denn überhaupt noch die falsche ist. Die AfD applaudiert. Die, die auf den Querdenker-Demos mitlaufen und gern keine Masken tragen.

Niemand bestreitet: Die Politik hat große Fehler gemacht. Die Maßnahmen schmerzen. Die Kultur leidet und wird oft vergessen. Familien sind am Limit. Es drohen Pleiten. Aber was ist die Alternative? Alles aufmachen? Die Leute sterben lassen? Triage in den Krankenhäusern? Theaterpremieren, aber volle Intensivstationen?

Ich bin zutiefst enttäuscht von den Menschen, die hier mitgemacht haben. Künstler, deren Werk ich bewundere. Die ich zum Teil persönlich getroffen und mit denen ich angeregte Gespräche führte. Lieber Wotan, wir kennen uns. Ich habe immer geschätzt, dass Du Dein Herz auf der Zunge trägst. Kritik muss sein. Aber was ist in Dich gefahren, bei dieser wirklich fiesen Aktion mitzumachen? Ich verstehe es einfach nicht.