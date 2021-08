Hits wie "Celebration", "Jungle Boogie", "Get down on it" und "Ladies' Night" machten Kool & The Gang berühmt. Nun ist mit Dennis Thomas eines der Gründungsmitglieder gestorben.

Einer der Mitbegründer der Soul-, Funk und Disco-Band Kool & The Gang, Dennis "Dee Tee" Thomas, ist tot. Er starb am Samstag im Alter von 70 Jahren im US-Bundesstaat New Jersey, wie seine Band auf dem Online-Netzwerk Facebook mitteilte. Der "Saxophonist, Flötist, Schlagzeuger" und "Zeremonienmeister bei Konzerten" hatte demnach seinen letzten Auftritt mit der Band am 4. Juli in Los Angeles.

Kool & The Gang feierten ihre größten Erfolge in den siebziger und achtziger Jahren. Zu den Welt-Hits der Band gehören "Celebration", "Jungle Boogie", "Get down on it" und "Ladies' Night". Die Band war 1964 von Ronald Bell, seinem Bruder Robert, Dennis Thomas und vier weiteren Freunden gegründet worden. Ronald Bell war bereits im vergangenen September gestorben.