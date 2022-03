Gemeinsam hat die Patchwork-Familie von Kourtney Kardashian und ihrem Verlobten Travis Barker sechs Kinder. Doch sie wünschen sich noch ein gemeinsames. Ein Clip enthüllte nun, wie schwer sich dieser Wunsch durch geminderte Fruchtbarkeit gestaltet.

Am 14. April startet die neue Reality-TV-Show "The Kardashians", doch schon vorher sickert die ein oder andere Information an die Öffentlichkeit. Wie auch die Thematik um Kourtney Kardashians Fruchtbarkeit.

In einem kurzen Video bei Instagram sind erste Ausschnitte der neuen Show veröffentlicht worden. Der Clip wurde zwar schnellstmöglich wieder gelöscht, doch die Informationen verbreiten sich im Internet bekanntlich schnell – und bleiben dort. Auf dem Kurzvideo soll eine niedergeschlagene Kourtney Kardashian im Gespräch mit ihrer Mutter Kris Jenner zu erkennen gewesen sein. Die beiden Frauen sprachen über den derzeit unerfüllten Kinderwunsch von Kourtney, so berichtet es das britische News-Portal "Daily Mail".

Kourtney Kardashian: Kinderwunsch trotz Menopause

Die Mutter von bereits drei Kindern erklärte, dass sie in der Vergangenheit eine In-Vitro-Fertilization hat durchführen lassen, die sie nun "in die Wechseljahre gebracht habe". Zusätzlich verursachten die Medikamente eine Gewichtszunahme, auf die Kardashian wohl sehr "unhöflich" bei Instagram hingewiesen worden sein soll. Bezugnehmend auf die Aussage zu den Wechseljahren fragte ihre Mutter Kris Jenner im Video nach: "Weswegen jetzt? Wegen der Medikamente?" Kourtney Kardashian bejahte die Frage, gab aber nicht an, welche Medikamente sie im Rahmen ihrer Fruchtbarkeitsbehandlungen eingenommen hatte.

Eine künstliche Befruchtung wird normalerweise von Frauen oder Paaren verwendet, die Schwierigkeiten haben, auf natürliche Weise schwanger zu werden, und beinhaltet die Entnahme von Eizellen aus den Eierstöcken, die dann in einem Labor mit Spermien befruchtet werden, bevor sie in die Gebärmutter eingepflanzt werden. Es ist bekannt, dass Fruchtbarkeitsmedikamente Symptome verursachen, die denen während der Menopause sehr ähnlich sind, einschließlich Hitzewallungen, Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen und Blähungen.

Die 42-jährige Mutter sprach weiterhin darüber, dass sie den starken Wunsch hat, mit ihrem Verlobten Travis Barker ein weiteres gemeinsames Kind zu bekommen. Seit Anfang 2021 sind die beiden ein Paar. Kourtney Kardashian stellte in dem Clip nicht klar, ob sie nun wirklich in den Wechseljahren ist oder ob sie nur menopausenähnliche Symptome hat.

Quelle: Daily Mail