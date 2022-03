Kourtney Kardashian berichtet von der "giftigen Umgebung" am Set der Kardashian-Reality-Show, gibt private Einblicke in ihre Emotionswelt und erklärt wie "Sexfasten" alles besser machte.

Die älteste Schwester der Kardashians gibt in einem Interview mit dem "Bustle"-Magazin private Details über ihre Gefühle preis. Von sogenanntem "Sexfasten" ist die Rede, um die Lust wiederzuerlangen und ihrer emotionslosen Vergangenheit.

"Ich war es gewohnt, immer ein Arschloch zu sein und keine Gefühle zu haben", erzählt die dreifache Mutter von ihrer "Keeping Up with the Kardashians"-Zeit. Die Kardashians sind eine von Amerikas bekanntesten Großfamilien, die in einer Reality-TV-Show 14 Jahre lang in allen erdenklichen Lebenssituationen gezeigt wurden. "Die Dreharbeiten zu unserer Show wurden am Ende zu einer wirklich giftigen Umgebung für mich", verrät Kardashian und weiter: "Ich hätte sogar mit meinen Schwestern gekämpft."

Kourtney Kardashian stumpfte emotional während der Dreharbeiten ab

Über die Jahre spielte Kourtney Kardashian immer mehr eine Rolle innerhalb der Show, was auch dem nicht wohlwollenden Schnitt ihres Charakters geschuldet war. "Das ist Kourtney, und sie hat schlechte Laune, also werden wir, obwohl sie beim Mittagessen wirklich viel gelacht hat, das Lachen rausschneiden und nur den nervigen Kommentar von ihr verwenden", sagt sie im Interview über die Art, wie sie in dem Reality-Format dargestellt wurde.

"Ich wurde zu einer echt gefühllosen Zicke", gesteht die 42-Jährige. Nach dem Abschluss der Dreharbeiten und 20 Staffeln, musste Kourtney Kardashian erstmal eine "Therapiereise" für sich selbst machen. Diese führte sie zu ihren eigentlichen Emotionen zurück und machte sie "wirklich sensibel". Kardashian berichtet, dass sie ihre Gefühle wiederfand und ab diesem Zeitpunkt von den zugelassenen Emotionen überrannt wurde: "Ich fing einfach an die ganze Zeit zu weinen", sagt sie.

Auch in der Liebe wagte sie ein Experiment, zu alter Leidenschaft und vergangenen Emotionen zurückzukehren. Kardashian und ihr Verlobter Travis Barker unterzogen sich einem selbstauferlegten "Sexfasten". "Wenn du zum Beispiel kein Koffein haben kannst, dann aber wieder deinen ersten Matcha trinkst, ist es so gut", erklärt der Reality-Star das dann folgende intime Revival. Die Abstinenz des Liebesspiels hat "eigentlich alles besser gemacht", verkündet Kourtney Kardashian.

Quelle: Bustle