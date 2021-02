Es ist offiziell: Kourtney Kardashian und Travis Barker sind ein Paar. Ihre Liebe bestätigen sie mit einem ersten Pärchenfoto auf Instagram.

Nach wochenlangen Gerüchten machen sie es endlich offiziell: Kourtney Kardashian (41, "Keeping Up With the Kardashians") und Travis Barker (45) sind ein Paar! Das bestätigte die ältere Schwester von Kim Kardashian (40) mit einem ersten gemeinsamen Pärchenfoto auf Instagram, das der Blink-182-Drummer anschließend in seiner Story geteilt hat. Das Bild zeigt ihre ineinander verschlungenen Hände in einem Auto. Kardashian selbst ließ den Beitrag unkommentiert, Barker hinterließ unter dem Foto ein schwarzes Herz.

Bereits Ende Januar verriet ein Insider dem US-Portal "Us Weekly", dass die beiden ein Paar seien. Sie seien demnach schon länger eng befreundet und würden sich seit Monaten daten. Zahlreiche Stars freuen sich für die beiden und hinterlassen liebevolle Worte und Herzchen-Emojis in den Kommentaren, darunter Schauspielerin Selma Blair (48) und Model Miranda Kerr (37).

Kourtney Kardashian war bis zum Sommer 2015 mit dem Model und Reality-TV-Darsteller Scott Disick (37) liiert. Sie haben drei gemeinsame Kinder: Mason (11), Penelope (8) und Reign (6). Travis Barker bringt aus seiner Ehe (2004-2008) mit dem Model Shanna Moakler (45) zwei Kinder mit in die Beziehung: Sohn Landon (17) und Tochter Alabama (15).