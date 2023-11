So sexy gratuliert sie Travis Barker

Kourtney Kardashian So sexy gratuliert sie Travis Barker

Geburtstagsglückwünsche der Extraklasse! So sexy gratuliert Kourtney Kardashian ihrem Mann Travis Barker zum Geburtstag.

Kourtney Kardashian (44) hat eine Reihe von Pärchen-Bildern mit Geburtstagsglückwünschen an ihren Mann Travis Barker (48) veröffentlicht. "An meinen Mann, meinen Seelenverwandten, meinen besten Freund, meinen Geliebten, meinen Papa für unseren kleinen Jungen, mein Ein und Alles... Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag", kommentiert die 44-Jährige ihren Geburtstagspost.

Halbnackt posiert das Paar vor der Kamera

"Du machst all meine Träume wahr und ich fühle mich so gesegnet, dich an meiner Seite zu haben. Ich liebe dich mehr als Worte es ausdrücken können, für immer", führt der Reality-Star fort. Auf den dazu geteilten Bildern zeigt sich das Paar halbnackt vor der Kamera. Nicht nur Travis ist oberkörperfrei zu sehen, auch Kardashian posiert darauf hochschwanger oben ohne. Das erste gemeinsame Kind des Paares soll Anfang November zur Welt gekommen sein. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus.

Für Kourtney Kardashian ist es bereits das vierte Kind, und das erste gemeinsame mit Blink-182-Schlagzeuger Barker, den sie im Jahr 2022 heiratete. Mit Ex-Partner Scott Disick (40) teilt Kardashian die Kinder Mason (13), Penelope (11) und Reign (8). Barker ist indes bereits der Vater eines zwanzigjährigen Sohnes namens Landon und einer siebzehnjährigen Tochter, die auf den Namen Alabama hört. Mutter der Kinder ist Ex-Ehefrau Shanna Moakler (48).

Auch Kris Jenner gratuliert

Kardashian-Familienoberhaupt Kris Jenner (68) sendet ebenfalls Glückwünsche zum Geburtstag an den 48-Jährigen. In mehreren Instagram-Storys bedankt sie sich bei ihrem Schwiegersohn: "Danke, dass du Kourtney jeden einzelnen Tag so glücklich machst. Ich liebe dich und wünsche dir heute einen magischen Tag, Travis." Für sie sei der Musiker "ein wunderbarer Vater, Ehemann, Freund, Sohn und Onkel".