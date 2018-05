Wer mit einem Mitglied des Kardashian-Klans anbandelt, bekommt einen Bekanntheitsschub, den nicht wenige sofort ausnutzen. Kourtney Kardashians (39, "Keeping Up With the Kardashians") Freund Younes Bendjima (25) schien das Rampenlicht hingegen zu meiden. Gemeinsame Fotos des Paares sind Mangelware, selbst auf dem Instagram von Kardashian. Nun, nach anderthalb Jahren Beziehung, zeigten die beiden sich gemeinsam auf dem roten Teppich.

Bei einem Empfang der Syrian American Medical Society in Beverly Hills am Freitag posierten die beiden für die Fotografen. Kourtney Kardashian trug ein schwarzes Kleid mit Fischnetz-Elementen, während Bendjima zu einem blauen Anzug graue Sneakers kombinierte. Das Event gab dem Paar Gelegenheit, in den Geburtstag von Benjima am 5. Mai reinzufeiern. An seinem Ehrentag lud Kardashian ihren Freund der "Daily Mail" zufolge zu einem Luxusflug im Privatjet ein - wohin die Reise ging, ist nicht bekannt.

Kardashian lernte das 14 Jahre jüngere Model im Herbst 2016 in Paris kennen. Offiziell bekannt wurde ihre Beziehung erst Monate später. Zusammen mit ihrem Ex-Freund Scott Disick (34) hat der Reality-Star drei Kinder, Tochter Penelope und die beiden Söhne Mason und Reign. Das Paar trennte sich im Jahr 2015.