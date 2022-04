Kourtney Kardashian hat über ihre Probleme beim Thema Kinderwunsch gesprochen. Sie und ihr Partner Travis Barker haben es mit künstlicher Befruchtung versucht - doch das hatte Nebenwirkungen.

Kourtney Kardashian wünscht sich noch ein Baby. Die Reality-TV-Darstellerin und ihr Verlobter, der Musiker Travis Barker, haben bereits in der Vergangenheit darüber gesprochen, dass sie dafür auf die Hilfe von künstlicher Befruchtung zurückgreifen. Nun hat Kardashian in ihrer TV-Show "The Kardashians" auf Hulu erzählt, welche Nebenwirkungen sie durch die Behandlung bekam.

Die Termine seien schrecklich verlaufen, sagte sie im Gespräch mit ihrer Mutter Kris Jenner. "Travis und ich wollen ein Baby, also hat mein Arzt uns in Sachen künstliche Befruchtung begleitet und es war nicht gerade eine großartige Erfahrung", so die 43-Jährige. Die Medikamente hätten sie depressiv werden lassen und ihren Körper sogar in die Wechseljahre versetzt. "Ich glaube, das liegt daran, dass ich mich so gesund ernähre und darauf achte, was ich in meinen Körper tue. Dadurch hatte es die exakt gegenteilige Wirkung und wirkte als Verhütung anstatt uns zu helfen", sagte Kardashian.

Es wäre das vierte Kind für Kourtney Kardashian

Jenner zeigte sich überrascht, vor allem, weil sie bei ihrer Tochter keine Anzeichen von Depression bemerkt hätte. "Ich fühle mich einfach ein bisschen neben der Spur. Ich bin sehr launisch und hormonell. Die Hälfte der Zeit bin ich eine Wahnsinnige", erklärte Kourtney Kardashian. Besonders belastend scheinen die Kommentare in den sozialen Netzwerken zu sein. "'Kourtney ist schwanger, Kourtney hat so viel zugenommen.' Es ist so gemein, Leute zu kommentieren, wenn man überhaupt nicht weiß, was die gerade durchmachen", sagte sie.

Mit ihrem Ex-Freund Scott Disick hat Kourtney Kardashian bereits drei Kinder: Mason, zwölf, Penelope, neun, und Reign, sieben Jahre alt. Barker ist ebenfalls bereits Vater, hat mit seiner Exfrau Shanna Moakler die Kinder Landon, 18, und Alabma, 16. Kris Jenner versuchte, ihrer Tochter Mut zu machen. "Du wirst ein wunderschönes Baby haben, vermutlich schon in einem Jahr. Dann werden wir wieder genau hier sitzen", sagte sie. "So Gott will", antwortete Kourtney Kardashian.