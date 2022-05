Kourtney Kardashian und Travis Barker heiraten Medienberichten zufolge ein drittes Mal. Die Zeremonie soll in Italien stattfinden.

Nach einer Hochzeit in Las Vegas und einer weiteren in Santa Barbara steht für Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (46) offenbar direkt die nächste Zeremonie an. Laut US-Medienberichten vom 20. Mai werden sich die beiden offenbar an diesem Wochenende in Italien erneut das Jawort geben. Das Paar wurde demnach aktuell in Portofino gesichtet, wie unter anderem das Magazin "People" berichtet. Sie sollen dort im Castello Brown feiern.

Las Vegas, Santa Barbara, Portofino, Los Angeles

Für die beiden wäre dies angeblich schon die dritte Hochzeit. Das Promi-Portal "TMZ" schreibt unter Berufung auf anonyme Insider, dass am Wochenende wohl nur die Familie, darunter die Kinder, und enge Freunde anwesend sein werden. Vier Tage lang wollen die beiden angeblich feiern - und zu einem späteren Zeitpunkt solle dann noch ein Empfang mit weiteren Freunden in Los Angeles stattfinden.

Anfang April hatte Kardashian bei Instagram bestätigt, dass das Paar mitten in der Nacht nach der Grammy-Verleihung in Las Vegas geheiratet hatte. Sie machte aber auch öffentlich, dass die beiden keine Heiratslizenz hatten, was die Ehe nicht offiziell machen würde. Vor wenigen Tagen hatten US-Medien dann berichtet, dass die beiden nun offenbar auch offiziell Mann und Frau sind. Die Trauung soll laut "People" am vergangenen Sonntag in Santa Barbara ebenfalls im engsten Kreis stattgefunden haben. Ein Insider hatte erklärt, dass ihre Ehe rechtens sein müsse, bevor sie in einer "italienischen Hochzeit, die sehr bald stattfindet", noch einmal heiraten können.

Kardashian und Barker sind seit Anfang 2020 ein Paar. Er war schon vor der Beziehung mit Kardashian zwei Mal verheiratet. 2001 ging er eine Ehe mit Melissa Kennedy ein, nach nur wenigen Monaten folgte jedoch die Scheidung. Danach war er von 2004 bis 2008 mit der Schauspielerin Shanna Moakler (47) verheiratet. Mit ihr hat er die beiden Kinder Alabama (16) und Landon (18). Kardashian hat unterdessen ihre Kinder Mason (geb. 2009), Penelope (geb. 2012) und Reign (geb. 2014) mit ihrem ehemaligen Partner Scott Disick (38).