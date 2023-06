von Tina Pokern Nachwuchs für Familie Kardashian-Baker: Reality-Star Kourtney Kardashian ist schwanger. Fans hatten schon länger vermutet, dass das Paar in freudiger Erwartung ist, jetzt ist es offiziell. Über ein Plakat verkündete Kardashian beim Blink 182-Konzert die Schwangerschaft.

Rund ein Jahr nach der Hochzeit in Italien erwarten Kourtney Kardashian und Travis Barker ihr erstes gemeinsames Kind. Die Schwangerschaft verkündete der Reality-Star am Freitagabend während eines Auftritts ihres Mannes mit seiner Band Blink 182 in Los Angeles – und das gewohnt öffentlichkeitswirksam.

"Travis, ich bin schwanger", war auf dem großen Plakat zu lesen, das Kourtney Kardashian während des Konzert vor Freude hüpfend hochhielt, mit dabei unter anderem ihre Schwester Kim und Tochter Penelope. Es dauerte nicht lange, bis die Kameras die Nachricht einfingen und auch die Band darauf aufmerksam wurde. Barker, sichtlich überrascht, sprang unter dem Jubel der Fans von der Bühne, um seine Liebste in die Arme zu schließen und zu küssen. Eine Videoaufnahme des emotionalen Moments teilte Kardashian später auf ihrem Instagram-Kanal.

Kinderwunsch von Kardashian und Barker war groß

Dass die beiden sich ein gemeinsames Kind wünschen, ist schon länger bekannt. Der Wunsch war so groß, dass sich das Paar, sie ist 44, er 47 Jahre alt, unter anderem für eine Fruchtbarkeitsbehandlung entschied, wie die Fans der Reality-Show "The Kardashians" miterleben durften. Aber es wollte nicht klappen. Da Kourtney Kardashian aufgrund der Hormonbehandlung außerdem mit Depressionen zu kämpfen hatte, setzte das Paar Anfang vergangenen Jahres das Projekt Baby erst einmal aus. Es dauerte, bis sich Kourtney Kardashian von den Strapazen der Prozedur erholte. Erst im Dezember teilte sie auf Instagram mit, dass sie, zehn Monate nachdem sie die In-Vitro-Fertilisations-Behandlung beendet habe, endlich ihre Energie zurückbekomme. "Für alle anderen, die das durchmachen, es wird besser", schrieb sie damals.



Bereits vor der offiziellen Bekanntgabe hatten eingefleischte Fans vermutet, dass es mit Baby Kravis geklappt haben könnte. In einem Video, das Travis kürzlich teilte, wollten sie unter einem Overall einen Babybauch bei seiner Frau entdeckt haben. Befeuert wurden die Gerüchte durch einen Bibelvers, den Kardashian zudem vor rund einer Woche postete: "Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zum heutigen Tag wie in Geburtswehen seufzt."

Kardashians kapern Italien Die Mega-Hochzeit von Kourtney Kardashian und Travis Barker ist in vollem Gange 1 von 8 Zurück Weiter 1 von 8 Zurück Weiter Sie sind die Hauptpersonen des Wochenendes: Travis Barker und Kourtney Kardashian geben sich in einem italienischen Schloss das Jawort – so Berichte. Nach der diesjährigen Grammy-Verleihung heirateten die beiden bereits scherzhaft in Las Vegas. Erst vergangene Woche gaben sie sich in kleinstem Kreis in Los Angeles das Jawort. Und jetzt soll mehrere Tage in Italien gefeiert werden. Für Kardashian ist es die erste Ehe, für Barker bereits die dritte. Mehr

Für Kourtney Kardashian ist Baby Kravis, wie es schon jetzt liebevoll unter den Fans genannt wird, das vierte Kind. Sie bringt bereits drei weitere Kinder, Reign (8), Penelope (10) und Mason (13), aus der langjährigen Beziehung mit Scott Disick mit. Auch für Travis Barker hat bereits einen Sohn und eine Tochter. Landon (29) und Alabama (17) stammen aus seiner vorangegangenen Ehe mit Shanna Moakler.