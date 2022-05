Das ganze Wochenende lang feierte der Kardashian-Clan in Portofino, Italien, die Hochzeit von Kourtney Kardashian und Travis Barker. Die beiden gaben sich am Sonntag das Jawort.

Wenn der Kardashian-Clan zusammenkommt, dann wird es meist keine subtile Angelegenheit. Und wenn dann auch noch eine Hochzeit auf dem Programm steht, wird umso mehr alles getan, was man mit Geld ermöglichen kann.

Kourtney Kardashian und Travis Barker haben geheiratet

Am Sonntag haben sich die Älteste der Kardashian-Schwestern, Kourtney Kardashian, und Travis Barker in Portofino das Jawort gegeben. Auf der mittelalterlichen Festung Castello Brown heirateten die beiden zum zweiten offiziellen Mal, nachdem sie sich vergangene Woche in einem Standesamt in Santa Barbara bereits ewige Liebe schworen.

Kardashian trug ein Mini-Kleid im Korsett-Look von Dolce & Gabbana. Hingucker des Braut-Looks war aber der mit einer Jungfrau Maria bestickte, lange Schleier, der nicht nur eine religiöse Hommage war, sondern auch eine an ihren neuen Ehemann. Denn der Blink-182-Schlagzeuger hat die Madonna auf seinem kahlen Kopf tätowiert. "Glücklich bis ans Lebensende", schrieb die 43-Jährige zu einem Bild von sich und ihrem Ehemann auf Instagram. Für sie ist es die erste Ehe, für Barker die dritte. Kardashian hat drei gemeinsame Kinder mit ihrem Ex-Partner Scott Disick, Barker zwei Kinder mit Ex-Frau Shanna Moakler.

Drei Tage lang Partys

Angefangen hatten die Feierlichkeiten bereits am Freitag. Am Samstag feierte die gesamte Gesellschaft auf einer Yacht vor Portofino. Neben "Kravis" waren auch Kim Kardashian mit Tochter North, Khloé Kardashian, Kendall Jenner und Kylie Jenner mit Tochter Stormi sowie Matriarch Kris Jenner vor Ort. Zu Hause bleiben musste währenddessen Kourtneys Ex-Partner Disick sowie Caitlyn Jenner. Angeblich plane das Paar aber noch eine Feier in Los Angeles. Dort würden dann wirklich alle Freunde und Familienmitglieder geladen sein, hieß es zuletzt.

Sie sind die Hauptpersonen des Wochenendes: Travis Barker und Kourtney Kardashian geben sich in einem italienischen Schloss das Jawort – so Berichte. Nach der diesjährigen Grammy-Verleihung heirateten die beiden bereits scherzhaft in Las Vegas. Erst vergangene Woche gaben sie sich in kleinstem Kreis in Los Angeles das Jawort. Und jetzt soll mehrere Tage in Italien gefeiert werden. Für Kardashian ist es die erste Ehe, für Barker bereits die dritte.

Auch Kim Kardashians neuer Freund, Komiker Pete Davidson, fehlte in Italien. Er war in New York bei "Saturday Night Live" eingebunden, der legendären Comedy-Show, die er als ständiges Mitglied verlassen wird. Dass sie ihn keineswegs vergessen hat, zeigte Kardashian mit ihrer Maniküre: Auf einem ihrer langen, pinken Nägel klebte der Buchstabe "P" aus Strasssteinen.