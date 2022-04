Charmant, stolz und mit einem Augenzwinkern – Sonya Kraus, die kürzlich ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht hatte, zeigte auf Instagram nun, weshalb sie derzeit gern Perücken trägt.

Sonya Kraus ist ein Phänomen: Anfang der 2000er Jahre war die extrovertierte Blondine die Traumfrau der Deutschen schlechthin, sei es als lasziv-ironische Moderatorin der Show "Talk Talk Talk" oder als Heimwerkerin in Hotpants in "Do It Yourself – SOS". Kraus, ausgebildete Ballerina und ehemaliges Model, schien dabei aber immer einen gesunden Blick auf ihre Karriere und die Verehrung ihres Aussehens zu haben, sie zeigte sich stets erfrischend selbstironisch und bodenständig. Aber für nahezu alle Frauen ist es durch den allseits bekannten gesellschaftlichen Druck schwer, damit umzugehen, wenn das Äußere sich irgendwann verändert.

Bei den meisten Frauen passiert das unvermeidlicherweise irgendwann durch das Altern. Wo Männer mit ersten grauen Strähnen reifer und attraktiver wirken, ist es bei Frauen noch immer verpönt, die Zeichen des Alters zuzulassen. Im Fall von Sonya Kraus scheinen die Jahre seit 2000 aber völlig spurlos vorbeigegangen zu sein. In ihrer aktuellen Schauspielrolle als Schuldirektorin in der Joyn-Serie "Das Internat" sieht sie so fesch aus wie eh und je. Doch ihre Brustkrebserkrankung fordert auch von der 48-Jährigen, sich mit neuen körperlichen Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Und das tut sie mit der ihr eigenen Lässigkeit.

Sonya Kraus spricht über ihre Krebserkrankung

Nachdem sie zur Bekämpfung des Brustkrebses ihre Brüste amputieren lassen musste, unterzieht sich Sonya Kraus derzeit einer Chemotherapie. Dadurch begannen ihr die Haare auszufallen – und das, wo ihre blonde Mähne stets ihr Markenzeichen war. Auch wenn sie sich nach außen tapfer gibt, kann man sich vorstellen, dass, bei allem Glück über den Behandlungserfolg, solche "Kleinigkeiten" trotzdem für Unsicherheit oder Selbstzweifel sorgen können. Doch die Moderatorin nimmt ihre Rolle als Person des öffentlichen Lebens ernst. Sie zeigt auf Instagram, wie offen und entspannt man mit einer solchen Situationen umgehen kann und macht so vielen anderen Betroffenen Mut.

In einem Video auf Instagram berichtet Kraus davon, wie zufrieden sie damit ist, Perücken zu tragen. Sie habe damit eine Wahl, ob sie ihre Haare so trage wolle wie immer ("sieht genauso aus wie meine Naturhaare – nur viel besser"), oder mal ganz anders. "Cher, Benoncé, Sophia Loren und so viele andere Stars machen es vor", stellt sie klar. Perücke tragen muss kein schambehaftetes Schicksal sein, es kann auch Spaß machen. Auch ihren in Teilen kahlen Schopf zeigte Kraus in dem Insta-Video kurz – ein weiterer Hinweis darauf, dass man sich für sein Aussehen niemals schämen muss, erst recht nicht, wenn eine Krankheit schuld ist.

Wie stark, stolz und charmant Sonya Kraus mit ihrer aktuellen Situation umgeht, ist wirklich bewundernswert. Umso mehr, da sie immer noch die Kraft findet, nach außen hin mit einem Augenzwinkern zu demonstrieren, dass man mit jeder Herausforderung umgehen kann und man dann am schönsten ist, wenn Schönheit einem gerade gar nicht das Wichtigste ist.

Quelle: Instagram