Kriminalität R. Kelly vor Prozess in New Yorker Gefängnis überstellt

Im August soll der mehrfach verschobene Prozess gegen den früheren Popstar R. Kelly in New York starten. Bereits jetzt wurde er aus seinem Chicagoer Gefängnis überführt.

Wenige Monate vor dem derzeit angesetzten Prozessbeginn ist der frühere Pop-Superstar R. Kelly (54) aus einem Gefängnis in Chicago nach New York überstellt worden.

Kelly sei am Dienstag in das Metropolitan Detention Center im Stadtteil Brooklyn gebracht worden, berichteten US-Medien. Das Gefängnis führte Kelly am Mittwoch online als Insassen auf. Im Metropolitan Detention Center wartet derzeit auch Ghislaine Maxwell - frühere Partnerin des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, der sich 2019 das Leben nahm - auf ihren Prozess.

Kelly hatte seit seiner Festnahme 2019 in Chicago im Gefängnis gesessen. Der ursprünglich für Mai 2020 angesetzte und in der Corona-Pandemie bereits mehrfach verschobene Prozess gegen den Sänger in New York ist derzeit für August angesetzt. Kelly ist unter anderem wegen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt - beteuert aber seine Unschuld und hat bereits mehrfach auf nicht schuldig plädiert. Auch in Chicago und Minnesota liegen lange Anklageschriften gegen Kelly vor.

Der Musiker hatte wegen der Pandemie mehrfach um vorzeitige Haftentlassung auf Kaution gebeten, war aber jedes Mal gescheitert. Zuletzt hatte es in seinem Verteidigungsteam Unstimmigkeiten und Auswechslungen gegeben.