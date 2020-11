Kris Jenner feiert an diesem Donnerstag ihren 65. Geburtstag. Von ihren Töchtern wird sie auf Instagram mit Komplimenten überschüttet.

Kris Jenner feiert an diesem Donnerstag (5. November) ihren 65. Geburtstag. Das Familienoberhaupt des Kardashian-Jenner-Clans durfte sich über zahlreiche Glückwünsche ihrer Familie, die durch die Reality-TV-Serie "Keeping Up With the Kardashians" berühmt wurde, auf Instagram freuen.

Kim Kardashian (40) schrieb zu Schwarz-Weiß-Bildern mit ihrer Mutter: "Mama! Du wirst heute 65 Jahre jung und hast noch nie besser ausgesehen! Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie du es machst! Du machst das Leben so einfach, ziehst sechs Kinder auf, führst ein Imperium und bist die aufmerksamste Mutter und beste Freundin!" Sie sei für immer dankbar, was ihre Mutter ihr auf den Weg mitgegeben habe, sagt Kim Kardashian. "Ich liebe dich reicht dafür gar nicht aus."

Kourtney Kardashian (41) schreibt in ihrem Post, zu dem sie ein altes Mutter-Tochter-Foto aus Kindheitstagen hinzufügte: "Meine Mama, die größte Chefin von allen, die Königin. Alles Gute zum Geburtstag, mögest du weiterhin mit viel Liebe und Glück gesegnet sein. Für all die Liebe, die du uns gegeben hast, feiern wir dich so, wie du Ostern, Halloween, Thanksgiving, Valentinstag und St. Patrick's Day feierst!"

Khloé Kardashian (36) postete gleich eine Reihe von Bildern und schrieb dazu einen langen Dankestext, in dem unter anderem zu lesen ist: "Du erinnerst mich daran, dass das Leben ein Fest ist! Du lässt mich daran glauben, dass ich jederzeit alles tun kann. Deine Stärke, Anmut, dein Mitgefühl, deine Liebe, deine Arbeitsmoral, deine Schönheit und deine unglaubliche Großzügigkeit übertreffen alles andere, was ich je erlebt habe. Du machst alles so fabelhaft! Du bist eine Königin!"

Auch der Sohnemann gratuliert

Kylie Jenner (23) wünscht der "Königin" in einer Instagram Story alles Gute. Dazu postete sie einige Erinnerungsfotos mit ihrer Mutter. "Du siehst jeden Tag wundervoller aus. Ich will genau so sein wie du, wenn ich älter bin", schloss sich auch Kendall Jenner (25) dem Komplimente-Reigen an. Seinen Schwestern wollte Rob Kardashian (33) nicht das Feld überlassen, er beließ es aber in seiner Instagram Story bei einem einfachen Glückwunsch für seine Mutter.

Kris Jenner war von 1978 bis 1991 mit Robert Kardashian (1944-2003) verheiratet, mit dem sie vier Kinder hat: Kourtney, Kim, Khloé und Rob Kardashian. Von 1991 bis 2015 war sie die Ehefrau von Bruce Jenner (heute Caitlyn Jenner, 71). Aus ihrer Ehe gingen die beiden Töchter Kendall und Kylie Jenner hervor.