Morgenstund hat Gold im Mund, ein Sprichwort, das sich Kris Jenner (63, "Keeping Up With the Kardashians") bei ihrem letzten Friseurtermin scheinbar zu Herzen genommen hat. "Haarschnitt früh am Morgen (und ich meine früh)", schreibt sie zu ihrem neuen Bild auf Instagram. Jenner lächelt noch etwas verschlafen in die Kamera, ihre Augen schimmern glasig und ihre Haare sind noch nicht in Form gebracht. Außerdem trägt sie kein Make-up.

Hinter Jenner ist ihr Friseur Chris McMillan zu erkennen. Er ist Star-Stylist in Los Angeles und schneidet nicht nur der Mutter von Kim Kardashian (38) die Haare. Er legt zum Beispiel auch bei "Friends"-Star Jennifer Aniston (50) Hand an.