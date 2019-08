"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Baby. Ich kann nicht glauben, dass du 22 bist... Es ist die größte Freude und der größte Segen, deine Mami zu sein und zuzusehen, wie du zu einer so schönen Frau von innen und außen geworden bist. Du bist die erstaunlichste Tochter, Schwester, Freundin und Mutter... dich mit Stormi zu sehen, ist ein wunderbarer Segen. Ich bin so stolz auf dich..."

Am Samstag feierte Kylie Jenner ihren 22. Geburtstag. Kein Wunder also, dass Familien-Oberhaupt Kris Jenner (63, "Keeping Up With The Kardashians") ihrer Tochter auf Instagram gratulierte. Zu einer Reihe von Fotos, die Kylie im unterschiedlichsten Alter zeigen, schreibt die 63-Jährige liebevoll, wie stolz sie ist: "Du bist wirklich reif und eine solche Inspiration für alle. Deine Kreativität, Großzügigkeit und dein großes Herz sind wirklich bemerkenswert! Du bist ein Engel und ich liebe dich mehr, als du je wissen wirst."