Die Ex von Rob Kardashian, Blac Chyna, verklagt derzeit die ganze Kardashian-Familie auf Rufschädigung. Nach und nach sagen fast alle Familien-Mitglieder aus. Nun kam Kris Jenner zu Wort und erhebt schwere Anschuldigungen gegen Blac Chyna.

Blac Chyna möchte 100 Millionen Dollar von dem Kardashian-Jenner-Clan als Schmerzensgeld erhalten, deshalb zog die 33-Jährige nun vor Gericht. Der Vorwurf lautet Rufschädigung und daraus hervorgehende Einnahmeverluste nach der Trennung von Rob Kardashian. Jetzt sagte die Mutter der Kardashians, Kris Jenner, vor Gericht aus und warf der Ex ihres Sohnes vor, dass sie eine Morddrohung gegen Kylie Jenner ausgesprochen habe.

Während ihre Mutter vor Gericht aussagte, beobachteten Kim und Khloé Kardashian sie aus der ersten Reihe der Galerie. Kylie Jenner hatte die ganze Woche an der Verhandlung teilgenommen, war aber am Donnerstag nicht anwesend. Zwischen Kylie Jenner und Blac Chyna scheint es noch eine tiefere Ebene der Abneigung zu geben, so dass die Anwältin der Klägerin, Lynne Ciani, Jenner auch über einen vergangenen Konflikt der Damen ausfragt.

Kylie Jenner und Blac Chyna hatten eine Beziehung mit dem gleichen Mann

Kylie Jenner war in der Vergangenheit die direkte Nachfolgerin als Partnerin des Rappers Tyga. Blac Chyna war mit Tyga von 2011 bis 2014 zusammen, Kylie dann von 2014 bis 2017. Blac Chyna wurde 2016 mit dem Sohn von Kris Jenner, Rob Kardashian ein Paar. Von Tyga hat sie einen mittlerweile neunjährigen Sohn, von Kardashian eine fünfjährige Tochter. Als Kris Jenner nun zu dem Verhältnis der beiden Damen gefragt wurde, gab sie am Donnerstag dem Gericht zu verstehen, dass Rob Kardashians Ex-Freundin Blac Chyna einmal damit gedroht habe, Kylie Jenner zu töten.

Während sie am Donnerstag in Los Angeles im Zeugenstand saß, sagte die Mutter aus, dass sie schon vor Jahren "alarmiert" war, als Kylie und ihr damaliger Freund Tyga ihr von der angeblichen Bedrohung erzählten. Tyga habe ihr mehrfach erzählt, dass Chyna ihn mit einem Messer körperlich zu verletzen versucht habe. "Natürlich war es alarmierend, aber wir haben es einfach in der Familie belassen", sagte Jenner aus und teilte den Geschworenen mit, dass sie den mutmaßlichen Vorfall nicht der Polizei gemeldet hätten. "Es gab einfach viel Drama, das bin ich aus meiner Familie gewohnt".

