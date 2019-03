Die New Yorker Polizei soll gegen den lettischen Basketball-Star Kristaps Porzingis (23) ermitteln, wie unter anderem die "New York Post" aus Behördenkreisen in Erfahrung gebracht haben will. Demnach soll eine ehemalige Nachbarin des 23-jährigen NBA-Spielers und Teamkollegen von Dirk Nowitzki (40) bei den Dallas Mavericks ausgesagt haben, dass er sie im Februar 2018 in seinem Penthouse in Manhattan angeblich vergewaltigt haben soll. Zu diesem Zeitpunkt spielte Porzingis noch für die New York Knicks. Ermittler des NYPD sollen den Fall untersuchen, eine Anklage sei aber noch nicht erhoben worden.

Wie es von Seiten der anonymen Polizeiquelle weiter heißen soll, werde die Aussage der Frau als "glaubhaft" eingestuft. Angeblich habe sie gegenüber den Ermittlern erklärt, dass sie mit dem Basketballprofi über eine Zahlung von 68.000 US-Dollar für ihr Schweigen gesprochen habe. Nachdem der Sportler nicht gezahlt habe, habe sie nun mehr als ein Jahr nach dem Vorfall ihr Schweigen gebrochen. Es ist nicht klar, ob tatsächlich Geld geflossen ist.

Porzingis streitet die Vorwürfe ab, wie sein Anwalt in einem Statement verlautbaren ließ. Außerdem untersuche das FBI "die erpresserischen Forderungen" der Frau.