Kristen Bell (39, "Die Eiskönigin") und Dax Shepard (44 "Zathura - Ein Abenteuer im Weltraum") nehmen es nicht so genau, wenn es um ihren Hochzeitstag geht. Wie die Schauspielerin in einem Post bei Instagram verriet, haben sie und ihr Mann den Tag ihres Eheversprechens einfach vergessen. Sie mussten von Familie und Freunden daran erinnert werden.

Bell ist der genaue Tag aber auch gar nicht so wichtig: "So lange man jeden Tag in gemeinsamer Dankbarkeit lebt, ist das Datum irrelevant." Sie ist sich sicher, dass sie sich auch in Zukunft nicht an ihren Hochzeitstag erinnern wird.