Zwei Jahre hat Kristen Stewart auf den Antrag von Dylan Meyer bereits gewartet - wer ist die Frau, die ihr so den Kopf verdreht?

Nach vielem Hin und Her scheint Kristen Stewart (31) die richtige Person für sich gefunden zu haben: Wie die Schauspielerin am Dienstag in der Show von Howard Stern (67) verkündete, ist sie mit ihrer Freundin Dylan Meyer (34) verlobt.

Die Frage stellte demnach Meyer - "endlich" kann man schon fast sagen. Stewart sei schon seit zwei Jahren "soweit" gewesen, erzählte sie in der Radiosendung.

Wer ist die Frau, die Stewart so den Kopf verdreht hat?

Meyer ist in erster Linie Drehbuchautorin. Oder wie Stewart es in dem Interview ausdrückt: "Sie ist Autorin. Sie ist brillant." So war sie etwa an den Netflix-Filmen "Moxie" und "XOXO" beteiligt und an einigen Episoden der Sci-Fi-Serie "Miss 2059". Zudem hat sie in einigen Kurzfilmen mitgespielt.

Stewarts verfrühte Liebeserklärung

Ihre Beziehung begann kurz nach Stewarts Beziehung mit Stella Maxwell (31). Und entwickelte sich mit Überschallgeschwindigkeit: Nach nur zwei Wochen soll Stewart Meyer bereits ihre Liebe gestanden haben. "Es war ziemlich spät und wir waren in irgendeiner Bar und ihre Freunde waren da und die gingen raus und ich sagte nur: 'Ich bin so hart in dich verliebt'. Fertig."

Ihre Gemeinsamkeiten sieht Stewart etwa in der Liebe zu ihrem Heimatort L.A. und dass sie sich als Kinder beide fremd gefühlt hätten. "Wir sind so ähnlich, aber doch verschieden."

Das verrät Meyers Instagram-Account

Während Stewart gar keinen Instagram-Account hat, sind auf Meyers öfter Pärchenbilder zu finden. Das erste stammt aus dem Oktober 2019, eine Schwarz-Weiß-Aufnahme eines Polaroid-Bildes, auf dem sie sich küssen. "Verstecke mich unter den Decken vor der Glückspolizei", schreibt sie dazu.

Sechs Monate später postete sie noch ein Bild zu Stewarts Geburtstag: "Es ist der Geburtstag meiner absoluten Lieblingsperson und ich wünsche jedem das Ausmaß an wunderschönen Gefühlen, die ich für sie fühle." Der Rest ihres Accounts besteht vorwiegend aus Katzenbildern, Naturaufnahmen und Fotos anderer Freunde.

Scheinbar teilen sich die zwei manchmal auch Meyers Account: Zur Wahl postete Stewart ein Bild von sich im "Vote"-Shirt und rief die Follower zum Wählen auf. Die wichtige Message unterstrichen sie auch noch mit einem Pärchenbild einige Posts später - davon wird es in Zukunft sicher noch einige mehr geben.