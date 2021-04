Schauspielerin Kristen Stewart feierte ihren 31. Geburtstag. Von ihrer Freundin Dylan Meyer gab es dazu einen besonders liebevollen Post.

Am 9. April feierte Kristen Stewart ("3 Engel für Charlie") ihren 31. Geburtstag. Ihre Freundin Dylan Meyer schenkte ihr dazu via Instagram liebevolle Worte. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Stewart mit ihrem Hund zu sehen ist, schrieb die Drehbuchautorin: "Das Leben ist viel schöner mit dieser süßen kleinen Familie. Alles Gute zum Geburtstag, Kleines. Du haust mich von den Socken."

Kristen Stewart kann es "kaum erwarten" einen Antrag zu machen

Kristen Stewart und Dylan Meyer wurden erstmals im August 2019 turtelnd zusammen in der Öffentlichkeit gesehen. Zuvor war Stewart mit Model Stella Maxwell (30) liiert. In der US-Radiosendung "The Howard Stern Show" erklärte die Schauspielerin im November 2019, dass sie Meyer bereits vor sechs Jahren an einem Set kennengelernt hätte. Die 31-Jährige könne es zudem "kaum erwarten", ihrer Freundin einen Antrag zu machen: "Ich will einigermaßen vernünftig sein, aber ich denke, gute Dinge passieren schnell", erklärte Stewart damals.