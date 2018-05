Als erster Bachelor überhaupt säuselte Daniel Völz im Finale die Worte "Ich liebe dich", doch kein halbes Jahr später ist die Beziehung mit Kristina Yantsen gescheitert. Das Bachelor-Paar der achten Staffel hat sich getrennt und das nicht im Guten. "Ja, ich habe mit Kristina Schluss gemacht", schrieb Völz vor wenigen Tagen auf seinem Instagram-Account. Es habe einen Streit gegeben, der der Auslöser, aber nicht der Grund für die Trennung gewesen sei. Es habe bereits seit einigen Wochen gekriselt. Dass er Yantsen mit "Love Island"-Kandidatin Chethrin Schulze betrogen haben soll, dementierte Völz. "Ich kenne Chethrin nicht", schreibt er in seinem Posting.

Nun schildert Kristina in einem Interview mit der Zeitschrift "InTouch" ihre Sicht der Dinge. "Daniel hat mich nach dem Finale links liegen gelassen. Ich ärgere mich selbst, dass ich das so lange mitgemacht habe. Ich fühle mich betrogen, belogen und ausgenutzt", sagt die 25-Jährige.

"Er wollte er mich nicht an seiner Seite haben"

Tatsächlich fällt auf, dass sie und Völz nach dem Finale kaum gemeinsame Termine wahrnahmen. Während sie in Essen lebte, suchte er sich allein eine Wohnung in der deutschen Hauptstadt, doch auch dort war Yantsen nach eigener Aussage unerwünscht. "Nach Berlin sollte ich nie kommen. Vor allem nicht in der Zeit nach dem Finale. Auch danach war ich nur einmal da. Wieso? Keine Ahnung! Als er zuletzt nach Miami geflogen ist, wollte er mich auch nicht an seiner Seite haben. Dass er dahin geflogen ist, habe ich nicht mal von ihm persönlich erfahren, sondern von Dritten."

Auch wegen öffentlicher Auftritte gab es Diskussionen. "Er hat ja sogar in Clubs Rosen verteilt. Ich hingegen sollte mich komplett raushalten. Aus Liebe habe ich viele lukrative Jobs abgesagt. Ich dachte, ich komme Daniel damit entgegen. Dann braucht er nicht eifersüchtig sein. Aber von wegen: Er hatte da nur seine eigenen Interessen im Sinn." Selbst an ihrem Geburtstag zog Völz durch die Clubs, während Yantsen mit Freundinnen die RTL-Show "Let's Dance" besuchte.



"Ich war wirklich sehr in ihn verliebt"

Dass ihr Ex-Freund behauptet, Chethrin Schulze nicht zu kennen, hält Yantsen für eine Lüge. Er habe heimlich mit der 25-Jährigen Nachrichten ausgetauscht. "Als ich das erfahren habe, war ich sehr traurig. Erst habe ich dem keine große Bedeutung beigemessen. Aber dann sprachen plötzlich alle darüber, und ich fühlte mich sehr schlecht."

Das bittere Fazit der Tänzerin: "Dass mich ein Mann so behandelt, ist mir noch nie passiert. Da soll er sich mal hinterfragen, ob er so mit anderen Menschen umgehen kann. Ich war wirklich sehr in ihn verliebt, war da vielleicht etwas zu blind. Ich weiß nicht, ob ich so schnell wieder einem Mann vertrauen kann. Erst mal brauche ich jetzt etwas Zeit für mich, um alles zu verarbeiten."