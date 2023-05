von Luisa Schwebel Die Krönung in der Westminster Abbey am 6. Mai ist auch für Camilla ein großer Tag. Neben ihrem Ehemann, König Charles III., wird sie zur Königin gekrönt. Doch die Beliebtheitswerte des royalen Paares spiegeln ihren Rang in der Thronfolge nicht wider.

Es ist ein Schatten, aus dem sie wohl nie wird heraustreten können: Auch nach vielen Jahren an König Charles III. Seite und 25 Jahre nach dem Tod von Prinzessin Diana, ist Bald-Königin Camilla nicht sehr beliebt beim britischen Volk. Genauer gesagt: Sie ist noch immer sehr viel unbeliebter als ihre verstorbene Vorgängerin.

Vor Krönung: Camilla immer noch unbeliebter als Diana

Wie eine neue, von der "Daily Mail" in Auftrag gegebene Umfrage ergeben hat, ist Diana der drittbeliebteste Royal – hinter ihrem Sohn Prinz William und der verstorbenen Queen. Charles III. ist nur auf Rang sechs, während Camilla den elften Platz belegt, direkt vor Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Andrew.

Das Ergebnis wird im Buckingham Palast nicht für allzu großen Wirbel gesorgt haben, ist man dort zurzeit ohnehin beschäftigt mit den Vorbereitungen für das Krönungswochenende. Und doch dürfte der Diana-Schatten besonders dem Königspaar ein Dorn im Auge sein. Denn er ist nur ein Teil des großen Ganzen.

Das britische Volk scheint nicht angetan zu sein von der pompösen Krönung, die der Palast in Zeiten wirtschaftlicher Herausforderungen geplant hat. Wie die Zeitung "The Mirror" kürzlich berechnete, belaufen sich die Kosten der Zeremonie auf 250 Millionen Pfund. Ein großer Teil davon sind die Sicherheitsvorkehrungen, die am Tag getroffen werden müssen. Und wer bezahlt das Ereignis? Die britischen Steuerzahler. In den sozialen Netzwerken machen viele Briten ihrem Unmut Luft und kritisieren die teure Veranstaltung, über die sie nie haben abstimmen dürfen.

Diana wollte nie gekrönt werden

Sind die Umfrageergebnisse ein Indiz, würden viele Briten vermutlich lieber Diana gekrönt sehen und nicht Camilla. Wie der Diana-Vertraute Richard Kay in der "Daily Mail" verriet, träumte die Royal-Ikone selbst jedoch nie von dem Ereignis. "Aber ich hatte Albträume davon", soll Diana ihm zu Lebzeiten gesagt haben. Er erinnert sich, dass sie geträumt habe, die Krone würde ihr vom Kopf rutschen, sich um ihren Hals zuziehen und erwürgen.

Am Krönungstag wird Camilla gleich mit mehreren Dingen an ihre Vorgängerin erinnert werden. Zum einen wird ihr Stiefsohn, Prinz Harry, vor Ort sein, der in seiner Autobiografie "Spare" verdeutlicht hat, was er von Camilla hält (wenig). Zum anderen wird Stief-Schwiegertochter Prinzessin Kate aller Wahrscheinlichkeit nach Schmuckstücke der verstorbenen Diana tragen. Unterstützung wird Camilla von Mitgliedern ihrer eigenen Familie bekommen. Unter anderem drei ihrer Enkelkinder werden als Ehrenpagen vor Ort sein. Sie werden die rund sechs Kilo schweren Roben hochhalten, während Charles und Camilla den Gang der Westminster Abbey entlang schreiten. Sie alle werden Camilla und Charles die Negativ-Schlagzeilen der vergangenen Woche vermutlich vergessen lassen – und vermutlich auch die unvorteilhaften Umfrageergebnisse.

Quellen: Lord Ashcroft Polls / "Daily Mail"

