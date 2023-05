von Julia Mäurer Der Buckingham Palast hat neue Bilder zur Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla veröffentlicht. Dabei lohnt ein Blick auf das Kleid der 75-Jährigen, das private Details enthält.

Nach der Krönung von König Charles III. und seiner Frau Camilla hat der Buckingham Palast eine Reihe von Fotos veröffentlicht, die hinter den Kulissen der großen Feierlichkeiten entstanden sind. Die Bilder zeigen das Paar im Innern des Buckingham Palastes. Charles und Camilla tragen dabei die Kronen und Krönungsroben, mit denen sie die Westminster Abbey nach der Zeremonie verlassen haben. Auf einem Motiv lächelt das Paar in die Kamera, im Hintergrund sind einige der Ehrenpagen zu sehen. Weitere Aufnahmen zeigen Charles und Camilla von hinten, wie sie auf dem Balkon des Buckingham Palastes stehen. Beide beobachten die Flugshow und winken den Menschen, die sich auf den Straßen versammelt haben.

König Charles III. und Königin Camilla im Buckingham Palast © Chris Jackson/Getty Images for Buckingham Palace

Ein Porträt ist Camilla und ihrem Krönungskleid gewidmet, das vom britischen Couturier Bruce Oldfield stammt. Dass der 72-Jährige einer der Lieblings-Designer von Prinzessin Diana war, hatte vorab für etwas Missstimmung gesorgt. Tatsächlich arbeitet Oldfield aber schon seit vielen Jahren mit Camilla zusammen und hat bereits zahlreiche Roben für sie entworfen. Ein Kleid für die Krönung zu schneidern, war jedoch auch für ihn etwas besonderes. "Dies ist der größte Auftrag meines Lebens – manchmal muss ich mich selbst kneifen", sagte er der BBC.

Er kreierte eine elfenbeinfarbene Seidenrobe, in die feine Gold- und Silberstickereien eingearbeitet wurden. Die Blumenmotive sollen Camillas Verbundenheit zur Natur symbolisieren. Vier besondere stehen für die britischen Nationen: die englische Rose, die schottische Distel, die walisische Narzisse und das nordirische Kleeblatt.

Königin Camilla in ihrem Krönungskleid von Bruce Oldfield © Chris Jackson/Getty Images for Buckingham Palace

Die privaten Details von Camillas Krönungskleid offenbaren sich aber erst beim genauen Hinschauen: Sie hat die Namen ihrer beiden Kinder und fünf Enkelkinder einsticken lassen. Oberhalb des Monogramms sind die Worte Laura und Tom zu erkennen, so heißen Camillas Tochter und ihr Sohn. Darüber ist der Name Freddy zu sehen, darunter Lola und Gus – die Namen ihrer Enkel. Die Namen ihrer anderen beiden Enkel – Eliza und Louis – werden offenbar vom Stoff verdeckt.

Kinder von William und Kate Während der Opa gekrönt wird, ziehen Charlotte, Louis und George alle Blicke auf sich 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter An der Seite seiner älteren Schwester Charlotte schritt der kleine Louis in die Westminster Abbey. Der jüngere Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate ist dafür bekannt, gerne mal Grimassen zu ziehen und sich etwas daneben zu benehmen. Bei der Krönung seines Opas zeigte er sich aber von seiner besten Seite. Mehr

Nicht zu übersehen sind hingegen die beiden goldenen Hunde am Saum. Sie sollen Camillas Jack Russell Terrier Beth und Bluebell darstellen. Die 75-Jährige hatte die beiden Vierbeiner Anfang 2017 aus einem Tierheim zu sich geholt. Beide mussten erst wieder mühsam aufgepäppelt werden, nachdem sie ausgesetzt worden waren. Einer der Hunde wurde an einen Pfosten gebunden aufgefunden, der andere irrte völlig verwahrlost im Wald herum. Charles und Camilla gaben den Tieren ein neues Zuhause. Queen Elizabeth II. war völlig vernarrt in ihre Corgis, Camilla bringt nun an der Seite von König Charles III. Jack Russel Terrier in den Buckingham Palast.

Quelle: BBC