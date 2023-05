Für die feierliche Krönung des britischen Königs Charles III. sind am Freitag letzte Vorbereitungen getroffen worden. In London liefen die Generalproben für die Prozessionen am Krönungstag und die minutiös geplante Krönungszeremonie in der Westminster Abbey. Für die ausländischen Staatsgäste fand vorab im Buckingham-Palast ein Empfang statt. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die First Lady der USA, Jill Biden, trafen zu dem Großereignis in London ein.

rw / DPA / AFP