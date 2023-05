Prinz George, der älteste Sohn von Prinzessin William und Prinzessin Catherine, ist der jüngste Ehrenpage von Charles III. Gemeinsam mit drei anderen Pagen begleitete er den Monarchen auf dem Weg in die Westminster Abbey. Derweil waren seine jüngeren Geschwister Charlotte und Louis an der Seite ihrer Eltern und beobachteten das Spektakel von ganz weit vorne. Längere Zeit war nicht klar, ob der jüngste Sohn der beiden, Prinz Louis, mit in die Westminster Abbey kommen würde. Er ist bekannt dafür, sich gerne mal daneben zu benehmen und ist erst fünf Jahre alt. Prinzessin Charlotte und Prinzessin Catherine trugen beide ähnlichen Kopfschmuck.

