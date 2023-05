von Julia Mäurer Bei der Krönung von Charles III. zog Prinzessin Kate mit ihrem Outfit viele Blicke auf sich. Vor allem, weil ihre Tochter Prinzessin Charlotte im ähnlichen Look erschien – und das nicht zum ersten Mal.

König Charles III. und seine Frau Camilla mögen bei ihrer Krönung die prächtigsten Roben, die längsten Schleppen und die wertvollsten Kronen getragen haben. Zwei Mitglieder der Royal Family zogen in der Westminster Abbey dennoch alle Blicke auf sich: Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte. Mutter und Tochter bestachen mit ähnlichen Outfits und auffälligem Kopfschmuck.

Krönung von Charles: Kate trägt Kleid von Alexander McQueen und Schmuck von Diana

Die 41-jährige Prinzessin von Wales trug eine weiße Seidenrobe von Alexander McQueen. Am Saum und an den langen Ärmeln waren silberne Blütenstickereien eingearbeitet, die die Symbole der vier britischen Nationen zeigen: Die englische Rose, die schottische Distel, die walisische Narzisse und das nordirische Kleeblatt. Über dem Kleid präsentierte Kate einen blau-roten Satinmantel des Royal Victorian Order. Die verstorbene Queen hatte Kate 2019 zur Dame Grand Cross of the Royal Victorian Order ernannt – eine große Ehre.

Auch mit ihrem Schmuck setzte die Frau von Prinz William ein Zeichen. Die Perlen- und Diamantohrringe gehörten einst Prinzessin Diana, Kates verstorbener Schwiegermutter, die sie selbst nie kennengelernt hat. Die Diamantkette wiederum durfte als Hommage an Queen Elizabeth II. verstanden werden. Es handelte sich um das "The George VI Festoon Necklace". Es wurde 1950 im Auftrag von König George VI. für seine Tochter Elizabeth angefertigt, die spätere Queen. Statt einer Tiara trug Kate eine Art silbernen Haarreif mit Blütenmotiven und Kristallen. Das auffällige Stück wurde von Hutmacherin Jess Collett in Zusammenarbeit mit Alexander McQueen gefertigt.

Kinder von William und Kate Während der Opa gekrönt wird, ziehen Charlotte, Louis und George alle Blicke auf sich 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter An der Seite seiner älteren Schwester Charlotte schritt der kleine Louis in die Westminster Abbey. Der jüngere Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate ist dafür bekannt, gerne mal Grimassen zu ziehen und sich etwas daneben zu benehmen. Bei der Krönung seines Opas zeigte er sich aber von seiner besten Seite. Mehr

Das Besondere: Die achtjährige Charlotte präsentierte den fast identischen Look ihrer Mutter – und das nicht zum ersten Mal. Schon öfter fielen Kate und ihre Tochter bei offiziellen Anlässen oder Auftritten durch ähnliche Outfits auf. Die kleine Prinzessin wirkt dann wie eine jüngere Kopie ihrer Mutter.

So nun auch bei der Krönung. Charlottes weißes Kleid wurde ebenfalls von Alexander McQueen maßgeschneidert und hatte Blütenstickereien. Zudem trug sie eine Art Cape und silbernen Blumenschmuck im Haar. Prinzessin Charlotte mag ihrem Vater Prinz William äußerlich sehr ähnlich sehen, aber modisch orientiert sie sich offenbar ganz an ihrer Mutter Kate.