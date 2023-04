Eine Woche vor der Krönung baut der Palast die Stimmung der royalen Fans aus. Fotos aus Gegenwart und Vergangenheit des Monarchen erwärmen die Herzen der Briten und immer mehr Stars und Promis kündigen ihr Erscheinen bei der Krönung an. Selbst Winnie-the-Pooh könnte den Monarchen treffen.

Die Universität Cambridge hat ein Foto des Königs aus seiner Studienzeit veröffentlicht. Das Porträt zeigt den damals 18 Jahre alten Thronfolger im Oktober 1967 in der berühmten Bibliothek Wren Library des Trinity College. Das Bild wurde erstmals veröffentlicht. Aufgenommen bei der Immatrikulation, schlummerte das Foto 56 Jahren im Archiv des Trinity College. Das Notiz zu dem Bild lautet: "Wales. HRH, The Prince of" (Wales. Seine königliche Hoheit, Prinz von). In Cambridge studierte Charles Archäologie, Anthropologie und Geschichte. Die Zeit am Trinity College gilt als die glücklichste Phase seines Lebens. Zahlreiche Fotos zeigen einen gelösten und lockeren Thronfolger im Kreis seiner Kommilitonen und Freunde. 1970 schloss Charles sein Studium in Cambridge ab. Fun-Fact: Als Adresse gab Charles "Buckingham-Palast, London" an.

Der Palast veröffentlichte drei Bilder, eines zeigt Camilla und Charles III. gemeinsam. © Buckingham Palace / PR

Das Paar in der Gegenwart

Dazu hat der Buckingham-Palast neue Fotos des Königspaars aus der Gegenwart veröffentlicht. Die Bilder wurden "Blue Drawing Room", dem früheren Ballsaal des Londoner Stadtschlosses, von Fotograf Hugo Burnard gemacht worden, teilte der Palast in der Nacht zum Samstag mit. Ein Bild zeigt das stehende Paar, auf je einem Bild sind der Monarch und die Königsgemahlin einzeln zu sehen. Dabei sitzt Charles, im blauen Anzug und mit blauer Krawatte, in einem Polstersessel aus vergoldetem Holz und Seide von 1828. Zwölf dieser Stühle waren König George IV. einst für die Einrichtung von Schloss Windsor geliefert worden. Camilla, in einem blauen Kleid und mit Perlen-Ohrringen ihrer Schwiegermutter Queen Elizabeth II., nahm in einem Bergère genannten Sessel aus vergoldetem Holz und Seide Platz. Das Sitzmöbel stamme aus der Zeit um 1812 und sei wahrscheinlich von George IV. für das Carlton House in Auftrag gegeben wurden, hieß es weiter. Im Hintergrund ist jeweils ein Porträt von König George V. kurz nach seiner Krönung 1911 zu sehen. Fotograf Burnard hatte 2005 auch die Hochzeitsfotos von Charles und Camilla gemacht.

Die verstorbene Königin trinkt Tee mit Paddington Bear. © Buckingham Palace / PR

Der größte Star ist animiert

Auf dem "Krönungskonzert" für König Charles III. werden auch Hollywoodstar Tom Cruise und die tierische Comicfigur "Winnie-the-Pooh" eine Rolle spielen. "Winnie-the-Pooh" erinnert an den legendären Videoclip anlässlich des Jubiläumskonzert für Queen Elizabeth II. im Juni 2022. In dem kleinen Video hatte sich die Königin mit Paddington Bear zum Tee getroffen. Beide offenbarten das Geheimnis, wie sie ein Sandwich zu offiziellen Anlässen schmuggelten. Neben dem animierten "Winnie-the-Pooh" werden auch echte Stars erwartet. Die Veranstalter kündigten Auftritte von Popstar Tom Jones, Schauspielerin Joan Collins, Pussycat-Dolls-Sängerin Nicole Scherzinger, Musiker Steve Winwood und Pianist Lang Lang an. Bollywood-Star Sonam Kapoor soll eine kurze, "aufbauende" Rede halten. Zuvor war bereits bekannt geworden, dass unter anderem Take That, Katy Perry, Lionel Richie und Andrea Bocelli teilnehmen werden. Auf dem Konzert mit etwa 20.000 Gästen soll es zudem einen besonderen "Krönungschor" geben.