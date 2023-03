Prinz William und Herzogin Kate nehmen mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis (von links) an der Krönung von König Charles III. teil.

von Leonie Zimmermann Die Krönung von König Charles III. rückt immer näher. Die britische "Times" hat nun die Probenpläne für den großen Tag bekommen. Daraus gehen auch neue Details zur Gästeliste hervor.

Die Gästeliste für die nahende Krönung von König Charles III. am 6. Mai 2023 wird länger, die Pläne konkreter: Laut neuesten Informationen nehmen auch die drei Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate an der Zeremonie teil, wie die britische "Times" berichtet. Demnach sollen George, Charlotte und Louis den König begleiten, wenn er gemeinsam mit Königin Camilla die Zeremonie in der Westminster Abbey verlässt.

Damit nehmen die Spekulationen um die Teilnahme der Kinder ein Ende. Dass der neunjährige Prinz George an der Krönung teilnehmen würde, stand schon lange fest, die Teilnehmer seiner Geschwister war allerdings bisher unklar. Seine Schwester Charlotte wird vier Tage vor der Zeremonie acht Jahre alt. Louis, der Jüngste im Bunde, feiert am 23. April seinen fünften Geburtstag.

Kolumne Auf dem Königsweg Was eine kleine Brosche über die künftige Regentschaft von König Charles verrät

Konkret ist laut den Probenplänen des Königshauses, die der "Times" vorliegen, geplant, dass die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern nach der Zeremonie in einer Kutsche hinter dem Königspaar herfahren sollen. Der Kensington Palast hat sich dazu allerdings noch nicht offiziell geäußert.

Kinder von Harry und Meghan sind nicht eingeladen

Damit sind sie die wohl jüngsten royalen Teilnehmer an einer Krönungsprozession in Großbritannien. König Charles III. saß bei der Krönung seiner Mutter Queen Elizabeth II. im Jahr 1953 zwar bei dem Gottesdienst mit im Saal, nahm aber mit seinen damals vier Jahren nicht an der anschließenden Prozession teil.

Aus den Plänen für die Krönung von König Charles III. geht außerdem hervor, dass das Königshaus weder mit der Teilnahme von Prinz Harry und Meghan noch mit der Anwesenheit von Prinz Andrew bei der Prozession rechnet. Demnach sind auch die Kinder von Harry und Meghan bisher nicht zur Krönung eingeladen.

Insgesamt soll die Krönungsprozession kürzer und bescheidener ausfallen, als die von Queen Elizabeth II., die genaue Route wurde allerdings noch nicht bekannt gegeben. Es werden mehr als 4000 Militärs erwartet, zehn Musikkapellen und Vertreter der 56 Staaten des Commonwealth.