von Julia Mäurer An der Seite von König Charles III. wird seine Frau Camilla im kommenden Jahr gekrönt. Schon jetzt gibt es eine hitzige Debatte um die Krone, die die 75-Jährige tragen könnte. Sie enthält einen umstrittenen Diamanten.

Am 6. Mai 2023 soll König Charles III. in der Londoner Westminster Abbey gekrönt werden. Das gab das Königshaus vor wenigen Tagen bekannt. An der Seite des Monarchen wird auch seine Frau Camilla offiziell zur Queen Consort (Königin-Gemahlin) gekrönt. Doch im Vorfeld der Zeremonie gibt es nun Diskussionen um die Krone, die die 75-Jährige tragen könnte. Zur Auswahl steht das Schmuckstück von Queen Elizabeth, auch bekannt als Queen Mum. Sie wurde im Mai 1937 während der Krönung ihres Mannes, König Georg VI., ebenfalls zur Queen Consort. Doch in der Krone der Königinmutter befindet sich der sogenannte Koh-i-Noor-Diamant, um den es bis heute diplomatische Auseinandersetzungen gibt.

Sollte Camilla die Krone mit dem umstrittenen Diamanten tatsächlich bei ihrer Krönung tragen, könnte das "einige Inder in die Zeit des britischen Empire zurückversetzen" und würde "schmerzhafte Erinnerungen an die koloniale Vergangenheit" wecken, sagte ein Sprecher der Partei des indischen Premierministers Narendra Modi der britischen Zeitung "The Telegraph".

Der tausende Jahre alte und fast 110 Karat schwere Stein wurde Königin Victoria Mitte des 19. Jahrhunderts vom letzten Sikh-Kaiser von Indien geschenkt. Die Umstände der Schenkung sind allerdings umstritten und mehrere Länder, darunter Indien, Pakistan, Afghanistan und der Iran, erheben Besitzansprüche auf den Diamanten.

Alle Details zur Krönung von Charles III. und Camilla stehen noch nicht fest

Königin Victoria trug den Stein zunächst als Brosche. Später wurde er in die Kronen von Königin Alexandra, Ehefrau von König Edward VII., und Königin Mary, Gattin von König Georg V., eingearbeitet. Die letzte, die den umstrittenen Diamanten in ihrer Krone präsentierte, war Königin Elizabeth, die Mutter der verstorbenen Queen Elizabeth II. Als Queen Mum 2002 im Alter von 102 Jahren starb, lag auf ihrem Sarg auch die Krone mit dem Koh-i-Noor-Diamanten. Der Stein ist Teil der britischen Kronjuwelen und wird im Tower of London aufbewahrt. Da die vergangenen drei Königin-Gemahlinnen bei ihrer Krönung die Krone mit dem Koh-i-Noor-Diamanten wählten, wird darüber spekuliert, dass Camilla dies nun auch tun könnte.

Noch sei nicht klar, ob sich Camilla für diese Krone oder aber ein anderes Juwel aus dem königlichen Besitz entscheiden werde, zitiert der "Telegraph" Quellen aus dem royalen Umfeld. Möglich sei auch, dass eigens für den Anlass eine neue Krone gefertigt werde. König Charles III. und seine Mitarbeiter seien sich aber darüber bewusst, dass sie aktuelle Befindlichkeiten berücksichtigen müssten. Die Diskussionen um die Krönung finden inmitten angespannter Beziehungen zwischen Großbritannien und Indien statt. Ein geplantes Handelsabkommen der neuen Premierministerin Liz Truss droht zu scheitern.

Sollte Camilla die umstrittene Krone tatsächlich tragen, gäbe es noch eine Möglichkeit: Der Koh-i-Noor-Diamant ist an der Vorderseite eingelassen und befindet sich in einer abnehmbaren Platinfassung. So könnte er entfernt und durch einen anderen Stein ersetzt werden. Die Debatte um die Herkunft und eine mögliche Rückgabe wäre damit allerdings nicht gelöst.

