Auf diesen Tag haben Royalisten gewartet. In der Westminster Abbey wird Charles III. gekrönt. Vor Ort sind Größen aus Politik und Showbusiness sowie zahlreiche andere Royals. Die ersten Gäste sitzen bereits seit einigen Stunden in der Kirche, wo am Morgen noch geprobt wurde. Während Joe Biden nicht nach Großbritannien gereist ist, wird er vertreten von Ehefrau und First Lady Jill Biden. Sie hat ihre Enkelin Finnegan als Begleitung dabei. Auch Olena Selenska ist vor Ort genauso wie Emmanuel Macron mit Ehefrau Brigitte. Eine Frage hat die Briten lange beschäftigt. Wird Meghan kommen? Mittlerweile ist klar: Prinz Harry wird ohne seine Ehefrau Zeuge davon sein, wie sein Vater gekrönt wird. Und anders als ursprünglich vermutet wird er einen Platz inmitten der Familie bekommen.

