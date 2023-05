von Luisa Schwebel Prinz Harry ist alleine nach Großbritannien gereist, um der Krönung seines Vaters Charles III. beizuwohnen. Auch in der Westminster Abbey war die Distanz zu seinem Bruder William sichtbar.

Noch im Januar versicherte Prinz Harry in einem Interview, trotz seines Zerwürfnisses mit der Königsfamilie an die Institution Monarchie zu glauben. Und so durfte er beim wichtigsten Tag der Royals in diesem Jahr nicht fehlen: Alleine reiste der Aussteiger-Herzog nach Großbritannien, um der Krönung seines Vaters Charles III. beizuwohnen. Laut "Daily Mail" war er bereits am Freitagmorgen mit einer Linienmaschine angereist.

Krönung von Charles III.: Harry im Hintergrund

Ehefrau Meghan blieb derweil in der neuen Heimat des Paares, Kalifornien, und bereitete offenbar den Geburtstag des gemeinsamen Sohnes Archie vor, der auf den gleichen Tag wie die Krönung fällt.

Und so schritt Harry nicht an ihrer Seite, sondern gemeinsam mit seinen Cousinen Beatrice und Eugenie sowie deren Ehemännern in die Westminster Abbey. Statt in der zehnten Reihe, wie ursprünglich berichtet worden war, nahm er neben ihnen in der dritten Reihe Platz. Harry war also mittendrin, obwohl ihn nicht wenige als das schwarze Schaf der Familie bezeichnen.

Kein Kontakt mit William

Zu einem Kontakt mit Bruder Prinz William kam es während der gesamten Zeremonie und auch davor nicht. Nicht wenige Royal-Fans hätten sich vermutlich gewünscht, dass die Brüder sich begrüßen und sie Zeuge eines netten Moments werden könnten. Stattdessen beobachtete Harry – teilweise verdeckt vom aufwändigen Kopfschmuck seiner Tante Anne – das Spektakel mit etwas Distanz. Auch die Kameras fingen den Aussteiger-Royal nur selten ein. Von der Kirche ging es für den Wahl-Kalifornier laut Berichten britischer Medien offenbar direkt zum Flughafen. Während der Rest seiner britischen Familie auf dem Balkon des Buckingham Palastes dem Volk zuwinkte, machte er sich bereits auf den Nachhauseweg.

Die Krönung zeigt anschaulich: Prinz Harry ist zwar noch ein Mitglied der Familie und insbesondere König Charles III. soll es wichtig gewesen sein, dass er vor Ort ist. Doch seine Rolle ist bei Weitem nicht mehr eine von großer Bedeutung. Im System Monarchie nimmt er in Zukunft einen Platz im Hintergrund ein. Stattdessen ist sein Bruder, der Thronfolger, der wichtigste Royal hinter dem König.

