Der norwegische Thronfolger feiert heute einen runden Geburtstag. Wie er den großen Anlass begeht und mit welcher Haltung zu seiner Rolle im Königshaus er den neuen Lebensabschnitt antritt, fragten wir unsere stern-Adelsexpertin Catrin Bartenbach.

Liebe Frau Bartenbach, Haakon von Norwegen wird 50 Jahre alt. Zu seinem 40. Geburtstag hat er im Jahr 2013 ein kleines Musikfestival im Garten seiner Residenz Skaugum bei Oslo veranstaltet. Wird er auch diesmal wieder groß feiern?

Es wird aus diesem Anlass schon auch eine große Party geben, aber diesmal läuft es deutlich anders als zu seinem 40. Geburtstag. Der Fünfzigste ist ja schon etwas ganz Besonderes, gerade bei einem Kronprinzen, ein Moment, um innezuhalten und sich bewusst zu machen, dass nun der Zeitpunkt wirklich näher rückt, an dem es ernst wird mit der Thronfolge, dass die relativ sorglosen Jahre bald vorbei sein könnten. Hinzu kommt, dass auch seine Frau, Kronprinzessin Mette-Marit, diesen Sommer den gleichen runden Geburtstag feiert, am 19. August. Zusätzlich will das Paar auch noch seinen 22. Hochzeitstag ebenfalls im August gebührend würdigen. Also gibt es jede Menge Gründe zum Feiern. Und das passiert gleich mit mehreren Aktionen: Einmal ist das Kronprinzenpaar schon seit März durch das ganze Land gereist, um persönlich in Kontakt mit möglichst vielen Norwegern zu kommen. Sie haben sich fünf markante Ziele ausgesucht, darunter die Regionen Telemark, Finnmark und Setesdal, dazu noch die kleine Insel Træna am Polarkreis, und schließlich die Hauptstadt Oslo. Zum Abschluss gibt es dann am 25. August ein wahres Volksfest, zu dem Norweger aus allen Bevölkerungsschichten eingeladen sind. Und das findet an einer wirklich exklusiven Location statt, nämlich im Innenhof des königlichen Schlosses in Oslo, sie nennen das ebenso charmant wie unaufgeregt "Hinterhofparty".