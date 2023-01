von Eugen Epp Der Comedian Bembers war in Franken eine Institution – jetzt ist er plötzlich im Alter von 56 Jahren gestorben. Schon im Herbst hatte er alle Auftritte abgesagt.

"Wir trauern um unseren Freund, Wegbegleiter und Frontman." So vermeldete die Band "Wassd scho? Bassd scho?" des Musikers Roman Sörgel, bekannt als Bembers, auf Facebook den Tod ihres Sängers. Der Comedian ist überraschend gestorben, er wurde nur 56 Jahre alt.

"Er ist einfach umgefallen und konnte nicht wieder belebt werden", sagte Bandmitglied Benno Baum dem BR. Die Band müsse diesen plötzlichen Verlust erst einmal verarbeiten. Ob mit seiner Musikgruppe oder solo, Bembers genoss im Frankenland Kultstatus: Er trat als Musiker und Kabarettist auf, betrieb einen bekannten Youtube-Kanal, hatte eine Radiokolumne und komponierte die bei Anhängern des 1. FC Nürnberg sehr beliebte Hymne "Wir geben alles für den Club".

Wegbegleiter verabschieden sich von Bembers

Sein Management, die Agentur Streckenbach, schrieb zum Abschied: "Wir haben so viel zusammen gelacht, geweint und gefeiert. Waren zusammen sowas von kreativ. Haben uns nächtelang rumgetrieben und sind anschließend zusammen im Zugabteil eingeschlafen. Nicht nur als BEMBERS bist und warst du eine Legende!"

Auch andere Wegbegleiter und Freunde zeigten sich bestürzt über seinen frühen Tod. Volker Heißmann, Direktor des Theaters "Comödie Fürth", sagte "T-Online": "Niemand hat die Dinge so schnörkellos und trocken auf den Punkt gebracht wie er. Es ist sehr traurig, dass er so früh gehen musste."

Gesundheitliche Probleme

Schon im September 2022 hatte der Comedian sämtliche Auftritte auf unbestimmte Zeit abgesagt. "Ich hätte nie gedacht, dass mir sowas passieren kann", erklärte er auf Facebook: "Mir hat es vor ein paar Tagen komplett die Sicherung rausgeschossen und mein Hirn läuft nur noch auf Notstrom."

Er brauche wieder eine Pause, schrieb Bembers damals, und postete ein Video mit dem Schriftzug: "Love me till I'm me again." Auf der Bühne stand Bembers seitdem nicht mehr. Auch auf seiner Facebook-Seite hatte er sich seit diesem Post nicht mehr zu Wort gemeldet.

Quellen: BR / Bembers auf Facebook / "Wassd scho? Bassd scho?" auf Facebook / "T-Online" / Agentur Streckenbach auf Facebook