Ein Päckchen Zigaretten, das einst Nirvana-Legende Kurt Cobain gehört hat, wird gerade zum heimlichen Star einer Rock'n'Roll-Auktion.

Auch wenn Rauchen immer unpopulärer wird, dürfte dieses Päckchen Zigaretten einen Rekordpreis erzielen: In einer neuen Auktion, die sich am 17. und 18. November entscheidet, kommt eine Schachtel Zigaretten unter den Hammer, die einst Grunge-Legende Kurt Cobain (1967-1994) gehört hat.

Die Packung "American Spirit" der Sorte Menthol ist noch ungeöffnet und eingeschweißt. Das Auktionshaus "Julien's" schreibt zu dem Angebot: "American Spirit Menthols waren die bevorzugte Marke des verstorbenen Rockstars." Das Anfangsgebot lag bei 200 Dollar (etwa 184 Euro), die aktuellen Gebote lagen am 16. November mittags bereits bei 3.000 Dollar (etwa 2.766 Euro).

Weitere Auktions-Gegenstände: Jeans, Cardigan, Skizzen...

Neben den Zigaretten stehen noch weitere Dinge des Nirvana-Frontmanns zum Verkauf. Darunter die Jeans, die er im Musikvideo zu "Heart Shaped Box" getragen hatte, ein gelb-karierter Vintage-Cardigan, Seiten aus einem Skizzenbuch mit Songtexten und Zeichnungen sowie Kassetten mit handgeschriebenen Notizen.

Alle Gegenstände waren bislang im Besitz von Cobains Mitbewohner in einer Entzugsklinik in Los Angeles. Cobain hatte dort auf Drängen seines Umfelds einige Tage verbracht, floh allerdings am 1. April 1994. Vier Tage später, am 5. April, wurde er mit einer Überdosis Heroin im Blut und einem Kopfschuss auf seinem Anwesen aufgefunden.

Aus einem anderen Fundus stehen noch mehr Gegenstände von Cobain zum Verkauf, etwa ein tragbarer Verstärker, eine zerbrochene und signierte Fender- sowie seine blass-blaue Bühnen-Gitarre Skystand I.

Ikonische Rock'n'Roll-Auktion

Die Auktion mit dem Titel "Played, worn & torn: Rock'n'Roll Iconic Guitars and Memorabilia", zu deutsch "Gespielt, abgenutzt und zerrissen: Ikonische Gitarren und Erinnerungsstücke des Rock'n'Roll" hat zahlreiche Gegenstände weiterer Musiker im Programm. Darunter eine Akustikgitarre von Johnny Cash (1932-2003), eine Bibel von Elvis Presley (1935-1977), einen Ring von Janis Joplin (1943-1970) oder auch einen hippiesken Doppeldeckerbus von Paul McCartney (81).