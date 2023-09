Neue Spekulationen um das Liebesleben von Al Pacino: Ist die Mutter seines im Juni geborenen Babys nun seine Ex-Freundin?

Erst im Juni sind sie Eltern geworden, nun soll Gerüchten zufolge angeblich alles aus sein zwischen Hollywood-Star Al Pacino (83) und seiner Partnerin Noor Alfallah (29). Der Grund für die Spekulationen: Gerichtsdokumente, in denen es angeblich um die Regelung des Sorgerechts geht. Über diese Papiere berichtet die Seite "The Blast". In dem Bericht wird Noor Alfallah als "Ex-Freundin" des Schauspielers bezeichnet.

Al Pacino hat vier Kinder

Für Leinwandlegende Pacino ("Der Pate", "Heat") ist das im Juni geborene Baby, ein Sohn, das insgesamt vierte Kind - und das erste mit Alfallah. Aus einer Beziehung mit Jan Tarrant stammt seine älteste Tochter Julie (33), mit seiner ehemaligen Partnerin Beverly D'Angelo (71) hat er zudem die 22-jährigen Zwillinge Olivia und Anton.

Verheiratet war Al Pacino nie. Mit Noor Alfallah soll der Star US-Medienberichten zufolge während der Corona-Pandemie zusammengefunden haben.

Noor Alfallah ist Filmproduzentin

Noor Alfallah ist in der Celebrity-Welt schon länger bekannt. Sie ist das älteste von vier Kindern eines Geschäftsmannes aus Kuwait und einer amerikanischen Mutter. Aufgewachsen in Beverly Hills, studierte sie an der UCLA School of Film and Television und arbeitet laut Medienberichten heute als Filmproduzentin.

Die 29-Jährige datete Gerüchten zufolge bereits einige berühmte Männer, viele Spekulationen dementierte sie aber. 2017 hatte sie angeblich eine kurze Beziehung mit Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (80). Das Paar wurde öfter bei romantischen Dates in Restaurants gesehen; als die Stones in Paris ein Konzert gaben, war Noor ebenfalls anwesend.

Zwei Jahre später sprach sie in einem Interview mit emotionalen Worten über ihre Beziehung zu Jagger: "Unser Alter spielte keine Rolle. Das Herz weiß nicht, was es sieht, nur was es fühlt. Es war meine erste ernsthafte Beziehung, und es war eine glückliche Zeit für mich."