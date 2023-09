Teatime, schwarze Taxis und rote Telefonzellen - Nicole Scherzinger ist nach London umgezogen und spielt auf Instagram mit Klischees.

Nicole Scherzinger (45) wusste immer, sich vorteilhaft zu präsentieren. Da wirkt es beinahe etwas sympathisch unbeholfen, wie sie sich in die typisch knallrote Londoner Telefonzelle zwängt, um anzuzeigen: Ich bin angekommen. Das Instagram-Video ist Nicole Scherzingers (45) humorvolle Hommage an die englische Hauptstadt, ihre neue Heimat. Scherzinger hat sich im Juni mit dem ehemaligen schottischen Rugby-Spieler Thom Evans (38) verlobt und teilt der Welt nun mit: Ich befinde mich in meiner "UK Girl"-Ära.

Privat und beruflich in London zu Hause

"Ratet mal, wer nach London gezogen ist", fragt Scherzinger ihre Instagram-Fans rhetorisch. Ob in der roten Telefonbox, bei der obligatorischen Tasse Tee, beim Einstieg ins schwarze London Cab, mit dem englischen Sandwich in der Hand oder vor einem Porträt der Queen: Scherzinger spielt in ihrem Instagram-Video mit den Klischees. Überschrift: "In meiner UK-Girl-Ära".

Die ehemalige Frontsängerin der Pussycat Dolls ist offenbar gekommen, um zu bleiben. Ihrem Verlobten Thom Evans, dem ehemaligen Rugby-Nationalspieler, hat sie im Juni die Ehe versprochen. Ihn lernte sie 2020 bei den Dreharbeiten zur Show "X-Factor Celebrity" kennen und lieben. Ab dem 21. September steht sie in der Hauptrolle der Norma Desmond im Musical "Sunset Boulevard" auf der Bühne des Savoy Theatre in London. Ebenfalls ein Anzeichen, dass Scherzinger mit einem längerfristigen Aufenthalt in London plant.

Auf der Suche nach einem Ruheort

Es scheint, als sehne sich Scherzinger nach langer Suche nach einem echten Stück Heimat. Die 1978 auf Hawaii geborene Sängerin und Schauspielerin hielt es bislang selten lang an einem Ort. Nach der Trennung der Eltern zog sie mit ihrer Schwester, ihrer Mutter und deren neuem, deutsch-amerikanischem Ehemann Gary Scherzinger nach Louisville in Kentucky. Es folgten erste öffentliche Auftritte - und fast das Engagement als Sängerin der Black Eyed Peas. Doch Sängerin Fergie (48) schnappte ihr den Job vor der Nase weg.

2005 war es dann soweit: Das erste Album mit der ehemaligen Tanzgruppe Pussycat Dolls erschien und räumte weltweit ab. Nach dem Band-Aus 2010 trat Scherzinger in verschiedenen US-Casting-Show wie "The X-Factor" und "The Masked Singer" als Jurorin auf und war parallel in einer On-off-Beziehung mit Formel-1-Star Lewis Hamilton (38).