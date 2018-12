"Bliss." So lautet die kurze Botschaft zu einem Instagram-Foto, das Heidi Klum am Freitagmorgen veröffentlichte. "Bliss", das heißt so viel wie Glück oder Glückseligkeit. Und ja, das Bild der beiden Verliebten strotzt nur so davon.

Es zeigt Klum und Kaulitz kuschelnd im Bett. Sie schmiegt sich mit ihrem Kopf an seine nackte Brust, er hält sie fest im Arm. Verschmitzt schaut Kaulitz in die Kamera, um in diesem Moment ein Selfie zu schießen. Die Botschaft: Schaut her, wie verliebt wir sind.

Das Promipaar liegt allerdings nicht alleine im Bett. Wer vermutet hatte, dass Kaulitz' Zwillingsbruder Bill mitkuschelt, irrt jedoch. Das Foto zeigt versteckt unter der Decke Pfoten und Schnauze eines Hundes, vermutlich ist es Kaullitz' Hund Scotty. Ein hübscher Dreier.

Spekulationen um Verlobung von Heidi Klum und Tom Kaulitz

Das Foto entstand drei Tage nachdem Klum mit einem anderen Instagram-Post für Aufregung gesorgt hatte. An Heiligabend veröffentlichte sie ein Bild von sich und Kaulitz, das sie mit einem Ring am Finger zeigte. Dazu schrieb Klum: "I said yes" - ich habe ja gesagt. Seitdem rätseln die Fans: Hat Tom Kaulitz dem 16 Jahre älteren Topmodel einen Antrag gemacht? Werden sie im kommenden Jahr heiraten?

Die Fragen bleiben bislang unbeantwortet. Eine offizielle Bestätigung der Verlobung fehlt. Doch das Kuschelfoto ist ein neues Indiz dafür, wie ernst es der vierfachen Mutter Heidi Klum mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz ist. Die beiden sind nicht nur schwer verliebt, sondern wollen offenbar auch ihr künftiges Leben miteinander teilen.

Klum war bereits zwei Mal verheiratet

Klum war bereits zwei Mal verheiratet. Von 1997 bis 2006 mit dem Promifriseur Ric Pipino und von 2005 bis 2012 mit dem Sänger Seal. Auch Tom Kaulitz hat mit 29 Jahren bereits eine Ehe hinter sich. Erst in diesem Jahr ließ er sich von Ria Sommerfeld scheiden, die er 2015 geheiratet hatte. Ob sie jetzt bereit für eine neue Ehe sind? Vorerst genießen sie ihr "Bliss" - und es geht beiden sichtlich gut dabei.